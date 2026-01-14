Удары по нефтяным танкерам: Казахстан обратился к Западу с важным заявлением

Ранее неизвестные дроны атаковали сразу три танкера в Черном море.

Казахстан призвал Запад помочь обеспечить транспортировку нефти после ударов дронов по танкерам, направлявшимся к терминалу на Черном море.

Об этом со ссылкой на казахстанское министерство иностранных дел сообщает Reuters. В заявлении министерства говорится, что просьба была озвучена во время встреч с послами нескольких европейских стран, а также представителями США.

Министерство выразило "серьезную обеспокоенность" из-за атак, совершенных беспилотными летательными аппаратами по трем танкерам, направлявшимся к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума на Черном море.

Видео дня

Атаки танкеров: что известно

Напомним, во вторник, 13 января, в Черном море неизвестные беспилотники атаковали нефтяные танкеры под управлением греческой стороны.

Речь идет о судах Delta Harmony, Delta Supreme и Matilda. Последнее зафрахтовано дочерней компанией "КазМунайГаз", которая является казахстанской национальной нефтяной компанией.

Известно, что суда направлялись на погрузку нефти на терминале, расположенном на побережье РФ.

Атаки были проведены на фоне существенного падения добычи нефти в Казахстане.

Дело в том, что нефтяные гиганты США, работающие в стране, столкнулись с проблемами при транспортировке нефти через РФ из-за ухудшения погодных условий и повреждений в результате украинских ударов.

Напомним также, что ранее у турецкого побережья дрон атаковал нефтяной танкер, направлявшийся в Российскую Федерацию. Отмечалось, что судно получило повреждения.

Вас также могут заинтересовать новости: