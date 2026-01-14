Впервые за 5 лет: торговля между РФ и Китаем сократилась после рекордных уровней

Спад произошел на фоне падения спроса на китайские автомобили в РФ и падения импорта Китаем российской сырой нефти.

Торговля Китая с Россией в 2025 году снизилась с рекордного уровня 2024 года и упала впервые за пять лет.

Как пишет Reuters, общий объем торговли составил 1,63 триллиона юаней (234 миллиарда долларов), а спад произошел на фоне падения спроса на китайские автомобили в России и падения стоимости импорта Китаем российской сырой нефти.

"Китай бросил России важный экономический спасательный круг после того, как она попала под санкции после вторжения в Украину в феврале 2022 года, покупая российскую нефть, уголь и газ и продавая товары от автомобилей до электроники своему северному соседу", - говорится в материале.

Видео дня

Данные Главного таможенного управления Китая показали, что двусторонняя торговля в юанях в 2025 году сократилась на 6,5% с рекордных 1,74 миллиарда юаней в 2024 году. Этот спад завершил четыре года роста подряд. Последний спад произошел в 2020 году, когда на торговлю повлияли перебои, связанные с COVID-19.

Отмечается, что китайский экспорт в Россию в прошлом году сократился на 9,9%, тогда как импорт из России снизился на 3,4%.

Стоимость импорта сырой нефти из России в Китай за первые 11 месяцев 2025 года упала на 19,6% до 328,5 миллиарда юаней по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на фоне падения цен на нефть, свидетельствуют расчеты Reuters.

Между тем, по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, экспорт авто из Китая в Россию в натуральном выражении упал на 46% в годовом исчислении в январе-ноябре, поскольку Москва повысила пошлину на китайские автомобили, которые заполонили ее рынок.

"Россия стремится остановить замедление двусторонней торговли. В сентябре, когда Владимир Путин посетил Пекин, две страны подписали более 20 соглашений о сотрудничестве в области энергетики, аэрокосмической отрасли, искусственного интеллекта и сельского хозяйства", - пишет Reuters.

Сотрудничество Китая и РФ - последние новости

Издание Bloomberg писало, что экспорт СПГ из России в Китай в ноябре 2025 года достиг рекордного уровня. Покупатели не обращали внимания на риск западных санкций, чтобы получить дешевое "голубое топливо".

Президент Владимир Зеленский сообщал, что данные от некоторых субъектов космической разведки из Китая были использованы Россией с целью нанесения ударов по украинским энергетическим объектам.

Вас также могут заинтересовать новости: