Курс валют в Украине 14 июня: изменится ли цена доллара и евро в обмениках сегодня

Украинцев предупредили, что некоторые обменники могут еще немного скорректировать курс валют.

Уходящая неделя прошла для гривни довольно-таки драматично. Национальную валюту Украины все дни лихорадило.

Аналитик Алексей Козырев объяснил ситуацию на валютном рынке сочетанием факторов, которые одновременно раскачивали как международный, так и украинский рынок.

По его словам, в воскресенье, 14 июня, курс доллара в большинстве обменников будет находиться в пределах: прием - 44,40-44,75 грн и продажа - 44,95-45,30 грн. При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах: прием - 51,60-51,95 грн и продажа - 52,10-52,50 грн.

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"Часть обменников могут скорректировать коридоры покупки/продажи валюты еще на плюс-минус 3−5 копеек по доллару и на плюс-минус 5−10 копеек на евро в зависимости от своих индивидуальных задач и наличия платежеспособного спроса на валюту в своем регионе", - указал эксперт.

Также он предупредил о возможных спекуляциях с евро как на выходных, так ы в течении следующей недели.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,81 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 51,86 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины гривни к доллару установились на уровне 44,80/44,83 грн/долл., а к евро – 51,81/51,83 грн/евро.

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