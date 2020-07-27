Временный министр энергетики Буславец намекнула на очередное повышение тарифов
Цена на электроэнергию для населения пока повышаться не будет, однако цена на газ будет формироваться рынком, следовательно, она может измениться.
Об этом заявила на пресс-конференции исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец.
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Что будет с тарифами
«Относительно тарифов на электроэнергию. Вы знаете, что у нас зафиксированный тариф только для населения, и пока он остается неизменным", - сказала она.
"Что касается газа, у нас полностью либерализованный рынок. Вы знаете, что в течение лета беспрецедентно низкая цена на газ, и что с ней будет дальше - покажет время. Это рыночное формирование цены», - добавила Буславец.
В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого – 1 грн 68 коп. за кВт-ч.
Хронология событий
- В середине апреля 2020 года Кабинет министров назначил Ольгу Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды - с тех пор она исполняет обязанности главы министерства.
- В апреле 2020 года АМКУ сообщил, что рассматривает возможность предоставления "Нафтогазу" контроля над рядом государственных ТЭЦ, находящихся под управлением ФГИ. Речь шла о контроле над ГП "Северодонецкой ТЭЦ", акционерными обществами "Одесская ТЭЦ", "Криворожская теплоцентраль", "Херсонская ТЭЦ", "Николаевская ТЭЦ" и "Днепровская ТЭЦ".
- ФГИ отмечал, что рассматривается несколько вариантов решения дальнейшей судьбы госТЭЦ: приватизация, передача в концессию, местным общинам или "Нафтогазу".
- В июне СМИ сообщили, что Буславец не оправдала надежды и доверие президента Владимира Зеленского. Ее подозревают в принятии ряда незаконных решений в пользу предприятий Ахметова и Фирташа в энергетической сфере.
- В середине июня НАК "Нафтогаз Украины" предложил ФГИ передать ему в собственность и управление шесть государственных теплоэлектроцентралей.
- 12 июня 2020 года Буславец скандальным образом решила отключить три атомных энергоблока и снизить мощность еще на пяти блоках государственного предприятия "Энергоатом", которая производит самую дешевую электроэнергию в стране. Это дало возможность другим видам генерации, а именно угольной и солнечной, сохранить свои доходы.
- 9 июля 2020 года в "Центрэнерго" заявили о давлении со стороны Буславец. Как отметили в компании, она заставляет закупать уголь на шахтах, которые входят в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.
- 24 июля 2020 года Министерство энергетики Украины сделало заявление относительно того, что будет рассматриваться вопрос передачи в НАК "Нафтогаз Украины" теплоэлектроцентралей, которые находятся в управлении Фонда государственного имущества (ФГИ).
- В тот же день, 24 июля 2020 года Министерство энергетики Украины начало работу по изучению перспективности работы государственных угольных шахт.
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