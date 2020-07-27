Временный министр энергетики Буславец намекнула на очередное повышение тарифов

По словам Буславец, в течение лета беспрецедентно низкая цена на газ, и что с ней будет дальше - покажет время

Цена на электроэнергию для населения пока повышаться не будет, однако цена на газ будет формироваться рынком, следовательно, она может измениться.

Об этом заявила на пресс-конференции исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец.

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Что будет с тарифами

«Относительно тарифов на электроэнергию. Вы знаете, что у нас зафиксированный тариф только для населения, и пока он остается неизменным", - сказала она.

"Что касается газа, у нас полностью либерализованный рынок. Вы знаете, что в течение лета беспрецедентно низкая цена на газ, и что с ней будет дальше - покажет время. Это рыночное формирование цены», - добавила Буславец.

В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого – 1 грн 68 коп. за кВт-ч.

Хронология событий

В середине апреля 2020 года Кабинет министров назначил Ольгу Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды - с тех пор она исполняет обязанности главы министерства.

В апреле 2020 года АМКУ сообщил, что рассматривает возможность предоставления "Нафтогазу" контроля над рядом государственных ТЭЦ, находящихся под управлением ФГИ. Речь шла о контроле над ГП "Северодонецкой ТЭЦ", акционерными обществами "Одесская ТЭЦ", "Криворожская теплоцентраль", "Херсонская ТЭЦ", "Николаевская ТЭЦ" и "Днепровская ТЭЦ".

ФГИ отмечал, что рассматривается несколько вариантов решения дальнейшей судьбы госТЭЦ: приватизация, передача в концессию, местным общинам или "Нафтогазу".

В июне СМИ сообщили, что Буславец не оправдала надежды и доверие президента Владимира Зеленского. Ее подозревают в принятии ряда незаконных решений в пользу предприятий Ахметова и Фирташа в энергетической сфере.

В середине июня НАК "Нафтогаз Украины" предложил ФГИ передать ему в собственность и управление шесть государственных теплоэлектроцентралей.

12 июня 2020 года Буславец скандальным образом решила отключить три атомных энергоблока и снизить мощность еще на пяти блоках государственного предприятия "Энергоатом", которая производит самую дешевую электроэнергию в стране. Это дало возможность другим видам генерации, а именно угольной и солнечной, сохранить свои доходы.

9 июля 2020 года в "Центрэнерго" заявили о давлении со стороны Буславец. Как отметили в компании, она заставляет закупать уголь на шахтах, которые входят в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

24 июля 2020 года Министерство энергетики Украины сделало заявление относительно того, что будет рассматриваться вопрос передачи в НАК "Нафтогаз Украины" теплоэлектроцентралей, которые находятся в управлении Фонда государственного имущества (ФГИ).

В тот же день, 24 июля 2020 года Министерство энергетики Украины начало работу по изучению перспективности работы государственных угольных шахт.

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