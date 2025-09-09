На полной мощности "Сила Сибири-2" сможет транспортировать 50 млрд кубометров газа ежегодно.

После лет застоя Россия и Китай продвигаются в переговорах по строительству газопровода "Сила Сибири 2", пишет Bloomberg.

Российский энергетический гигант "Газпром" сообщил, что подписал юридически обязывающий меморандум с China National Petroleum Corp. по реализации этого проекта.

Китайская сторона пока не подтвердила заключение соглашения, а такие ключевые вопросы как финансирование, ценообразование и объемы газа остаются нерешенными. Однако, если будет реализован проект трубопровода с арктического полуострова Ямал в северо-восточный Китай, это углубит экономические связи между странами, которые в последние годы и так сблизились на фоне российских проблем с западными санкциями.

Генеральный директор "Газпрома" Алексей Миллер назвал запланированную сеть "Силы Сибири-2" через Россию, Китай и Монголию "крупнейшим, самым масштабным и самым капиталоемким газовым проектом в мире".

От начальной точки трубопровода за Полярным кругом до потенциального конечного пункта в прибрежных мегаполисах Китая - более 4 тыс. км. На полной мощности "Сила Сибири-2" сможет транспортировать 50 млрд кубометров газа ежегодно. Это почти столько же, сколько ныне неактивный "Северный поток-1", проходящий по Балтийскому морю из России в Германию.

Российско-евразийский центр Карнеги подсчитал, что стоимость строительства участков через Россию и Монголию может достичь 36 млрд долл. Значительная часть маршрута проляжет по территориям Сибири, где "Газпром" уже имеет трубопроводную инфраструктуру, что позволит сэкономить время и средства.

Гендиректор "Газпрома" отметил, что контракт на поставку газа рассчитан на 30 лет. Однако непонятно, обяжется ли Китай выкупать весь объем газа или будет добиваться более гибких условий на случай падения внутреннего спроса или появления более дешевых альтернатив.

Россия же будет стремиться, чтобы Пекин выкупал весь объем независимо от потребностей, чтобы обеспечить стабильное поступление денег.

Миллер подчеркнул, что газ, который будет идти по новому трубопроводу, будет стоить дешевле, чем в Европе. По данным Bloomberg, поставки "Силы Сибири 1" уже входят в число самых дешевых импортных поставок газа для Китая.

"Сила Сибири 2" - главные новости

Российский "Газпром" поставляет газ из РФ в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". Сообщалось о планах постепенного увеличения объемов до 38 миллиардов кубических метров.

20 августа 2024 года стало известно, что проект газопровода "Сила Сибири 2" временно остановили. Поскольку Монголия, через территорию которой должен проходить трубопровод в Китай, не включила его в план национального развития до 2028 года.

Однако уже в сентябре в "Газпроме" заявили о подписании соглашения о строительстве газопровода "Сила Сибири 2" в Китай через Монголию. Кроме того, российский монополист расширит поставки по другим маршрутам.

