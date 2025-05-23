Фридрих Мерц поддерживает санкции против компании, которая владеет трубопроводами и намерена ссадить Германию с "газовой иглы" Кремля.

Канцлер Германии Фридрих Мерц активно поддерживает предложенные Евросоюзом санкции в отношении газопровода "Северный поток", соединяющих Россию с Германией, чтобы остановить усилия США и РФ по возобновлению поставок российского "голубого топлива" по этому маршруту.

По данным осведомленных источников издания Financinal Times, канцлер пытался подавить любые внутренние дебаты о преимуществах поставок газа по этому маршруту.

По словам одного из собеседников, сообщения о том, что связанные с Кремлем российские и американские бизнесмены пытаются возобновить работу частных трубопроводов, побудили Мерца начать обсуждение с официальными лицами в Берлине и Брюсселе о том, как это предотвратить.

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"Внесение "Северного потока" в список санкций ЕС "потенциально снимает для него политическую проблему"", - сказали источники.

Представитель правительства Германии подтвердил, что Мерц стремится санкционировать "Северный поток-2".

Собеседники издания добавили, что предложенные санкции ЕС будут направлены на Nord Stream 2 AG, швейцарскую компанию, которая владеет трубопроводами, и любые другие компании, которые могут быть созданы для функционирования проекта.

Будут ли введены ограничения в отношении Nord Stream-2 пока не понятно. Еврокомиссия должна провести переговоры по этому вопросу с правительствами стран ЕС. Новые санкции могут быть одобрены только при условии единодушной поддержки всех столиц.

Санкции ЕС против РФ

Еврокомиссия готовит 18-й пакет санкций против РФ. Новые потенциальные ограничения, среди прочего, предусматривают санкции против газопроводов "Северный поток".

20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против РФ. Ограничения, в частности, направлены против нефтяного "теневого флота" РФ. Теперь под санкциями ЕС уже 342 судна.

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