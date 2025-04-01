По мнению главы МИД Германии, они угрожают европейской безопасности.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок убеждена, что такие экономические проекты как газопровод "Северный поток", благодаря которому ранее поставлялся в Европу российский газ, больше не будут существовать.

Как отметила Бербок, в немецком обществе очень тяжело воспринимается неправильное решение о запуске газопроводов "Северный поток" в прошлом.

В частности, пришлось "дорого заплатить" за это решение, потому что этот газопровод не был экономическим проектом, а подготовкой к дальнейшей агрессии.

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"Мы снова были зависимы от российского газа и нефти, потому что, собственно, Путин обернул этот газопровод против Германии, против Европы... Мы заплатили миллиарды евро за это, и поэтому, сейчас совершенно понятно, что этот трубопровод не может быть восстановлен. Это решение находится в руках Германии. Прошлое правительство приняло это решение абсолютно в унисон", - сказала Бербок.

Она отметила, что в Германии по этому поводу существует консенсус между демократическими партиями. Дипломат подчеркнула:

"Мы знаем из разных источников, что есть разные спекуляции по этому поводу, однако центральные политики в Германии склоняются к абсолютно четкому решению, что экономика и безопасность Европы связаны. Безусловно, эта война очень сильно нас обременяет экономически. И безусловно, что такие экономические проекты больше не будут существовать, потому что они опасны для нашей безопасности".

Возможность восстановления "Северных потоков"

Как сообщало издание Financial Times со ссылкой на источники, некоторые представители администрации Трампа знают об инициативе по привлечению американских инвесторов относительно возможности восстановления газопровода "Северный поток-2" и рассматривают это как часть усилий по восстановлению отношений с Москвой.

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