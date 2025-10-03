Состоялось заседание рабочей группы Комиссии по рассмотрению ситуации на энергорынке.

В мероприятии приняли участие члены Комиссии, народные депутаты Украины, представители государственных органов: НКРЭКУ, Минэнерго, Минэкономики, АМКУ, СНБО, основных субъектов рынка: НЭК "Укрэнерго", Оператора рынка, "Гарантированного покупателя", Украинской энергетической биржи, участников рынка: "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Энергетическая компания Украины", "ДТЭК", а также представители отраслевых организаций, специалисты и эксперты.

Председатель Комиссии Алексей Кучеренко, открывая заседание, сообщил, что Временная следственная комиссия, согласно закону, нарабатывает окончательный отчет, ведь вскоре пройдет год ее работы. Сейчас же текущая ситуация на энергетическом рынке объективно стала нуждаться в детальном анализе. События последних месяцев заставили провести это обсуждение, чтобы оценить последние тенденции, обсудить значительные колебания цен, исследовать процессы на рынке и принять обоснованные решения, которые обеспечат прозрачность, стабильность и доверие к функционированию энергетического сектора в Украине.

❗️За результатам мониторинга украинского рынка электроэнергии, в августе и сентябре 2025 зафиксировано рекордные показатели экспорта и временный профицит энергоресурсов. Так, за 14 дней последнего августа экспорт составил 289 тысяч мегаватт-часов, а в первой половине сентября - 307 тысяч мегаватт-часов. Импорт за вторую половину августа составлял 52 тысячи мегаватт-часов.

По оценкам аналитиков, сентябрь стал месяцем рекордного экспорта: объем экспорта увеличился на 40% по сравнению с предыдущим периодом. Сезонный профицит электроэнергии естественно давил на рыночные цены, что стало неожиданностью для трейдеров. Несмотря на то, что профицит имел сезонный характер, трейдеры не спрогнозировали, что показало высокий уровень неопределенности на рынке.

Также по состоянию на сегодня, большая часть контрактов в Украине привязывается к рынку суток вперед (РСВ), чего нет в большинстве европейских стран. Эта особенность влияет на стабильность цены и конкурентоспособность.

Дискуссия участников рабочей группы показала, что прогнозирование цен остается сложной задачей из-за сочетания природного профицита и регуляторных ограничений.

Было отмечено и проблему, что некоторые новые участники рынка быстро становятся трейдерами и получают возможность торговли значительными объемами электроэнергии, что позволило манипулировать ценами и ситуацией. В то же время рынок практически не несет потерь в случае их отсутствия.

Участники совещания пришли к выводу, что в сентябре во время сезонного профицита на рынке электроэнергии, злоупотреблений и манипуляций не обнаружено. Зато зафиксированы лишь ошибки в торговых стратегиях отдельных участников еще молодого рынка и влияние внешних факторов на формирование цены - таких как теплая погода, количество работающих блоков атомной и газовой генерации.

Участники обсуждения также отметили, что государственные органы должны обеспечивать надлежащий контроль и мониторинг рынка, а независимость Регулятора должна идти вместе с высокой ответственностью, "Мы содержим Регулятор своими платежами и вправе требовать от него профессиональной работы", - отметил председатель Комиссии.

В свою очередь НКРЭКУ проинформировала о начале исследования рыночной ситуации с точки зрения возможных нарушений законодательства. Антимонопольный комитет также сообщил, что осуществляет мониторинг энергорынка. Председателем Комиссии было предложено Министерству экономики принимать активное участие в подготовке регуляторных актов, касающихся энергорынка, в первую очередь Регулятора.