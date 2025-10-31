Солдаты перемещали новую минометную платформу на "универсальных" пехотных машинах армии.

Армия США в рамках усиления маневренности собственных подразделений в бою протестировала новую мобильную минометную систему по принципу "shoot and scoot" - легкий 81-мм минометный комплекс под названием Scorpion Light от компании Global Military Products.

Как сообщает Defense News, систему тестировали бойцы 2-го батальона 35-го пехотного полка на полигоне на Гавайях.

Отмечается, что испытания проводились в рамках программы армии "Трансформация в контакте 2.0", в рамках которой испытывают различное экспериментальное вооружение. Солдаты перемещали новую минометную платформу на "универсальных" пехотных машинах армии, которые предназначены для перемещения и транспортировки войск на высоких скоростях.

Видео дня

Кроме самой минометной системы, машина также может перевозить боезапас в 72 снаряда. Скорострельность составляет восемь выстрелов в минуту. Она также может интегрироваться со сторонними системами наведения.

В издании проинформировали также, что система, установленная на универсальных машинах, достаточно легкая, чтобы перевозиться внутри вертолета Chinook или на подвеске под вертолетом Black Hawk.

Несмотря на это, в армии США пока не комментируют тестирование их военными системы Scorpion, а также неизвестно, имеют ли они планы по его принятию на вооружение.

Другое оружие для армии США

Как сообщал УНИАН, США заказали у шведского оборонного гиганта Saab новые противодронные радары Giraffe 1X за $48 млн.

Контракт направлен на борьбу с неизвестными и российскими БпЛА, которые последнее время активно угрожают базам стран НАТО. Соглашение подписали в третьем квартале 2025 года, или июле-сентябре, с началом поставок уже в 2026 году.

Контракт направлен на поддержку партнеров в сфере безопасности. Поэтому весьма вероятно, что после получения радары будут развернуты для защиты стран НАТО.

Кроме того, мы рассказывали, что в США создали беспилотный истребитель для войны с Китаем. Американская компания Shield AI утверждает, что ее разработка спасет США от позорного поражения по сценарию, если китайцам удастся вывести из строя не только самолеты, но и аэродромы США в западной части Тихого океана.

Вас также могут заинтересовать новости: