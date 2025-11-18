Reuters отмечает, что пока не понятно, как Минфин США обеспечит выполнение санкций.

Министерство финансов США заявило, что американские санкции против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть" уже привели к снижению доходов РФ от экспорта сырья и, вероятно, приведут к сокращению объемов продаж российской нефти в долгосрочной перспективе, сообщает Reuters.

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) отметило, что анализ влияния ограничений показал, что они "достигают желаемого эффекта - снижают доходы России за счет снижения цены на российскую нефть и, следовательно, возможности страны финансировать военные действия против Украины".

Издание напоминает, что американские ограничения предусматривают прекращение операций с "Лукойлом" и "Роснефтью" до 21 ноября, то есть, в частности прекращение покупки у них нефти. Страны-нарушители санкций могут потенциально попасть под вторичные санкции.

"Однако остается непонятным, как Министерство финансов будет обеспечивать выполнение санкций", - отмечают журналисты.

Анализ OFAC показал, что почти десяток крупных индийских и китайских покупателей российской нефти объявили о намерении приостановить закупки в России.

На этом фоне несколько основных сортов российской нефти продавались по самым низким за последние годы ценам. Данные провайдера данных LSEG Workspace от 17 ноября показали, что российская нефть Urals, загруженная в порту Новороссийска, 12 ноября торговалась по 45,35 доллара за баррель, что является самым низким уровнем с марта 2023 года.

Издание отмечает, что во время торговой сессии 17 ноября нефть марки Brent торговалась по 64,03 доллара за баррель, тогда как российскую нефть марки Urals в порту Новороссийск продавали по 47,01 доллара за баррель. Таким образом разница в цене между российской и североморской смесью выросла до впечатляющих 17 долларов за баррель.

Со своей стороны, представитель Министерства финансов США заявил, что санкции заставляют "военную машину Путина голодать", и что министерство "готово принять дополнительные меры, если это будет необходимо, чтобы положить конец бессмысленным убийствам" в Украине.

Санкции США против РФ

Как сообщал УНИАН, 22 октября США объявили о введении санкций против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть".

Уже через несколько дней США заявили о готовности ввести новые ограничения против РФ, но американцы настаивали, чтобы Европа усилила давление на РФ.

Не прошло и месяца, как США активизировали движение к новым санкциям против РФ. Президент США Дональд Трамп уже дал добро на одобрение законопроекта о новых ограничениях.

"Законопроект позволяет президенту США по своему усмотрению вводить вторичные санкции и тарифы против стран, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ, поддерживая тем самым военную машину Путина", - отметил сенатор Линдси Грэм.

По словам представителя Белого дома, Трамп готов подписать законопроект о новых санкциях против России, если документ четко закрепит за ним право окончательного решения по любым ограничительным мерам.

