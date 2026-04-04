Российские удары по энергетике: в Минэнерго назвали потери во время отопительного сезона

Украинские энергетики уже восстановили почти половину поврежденных генерирующих мощностей.

Во время отопительного сезона враг повредил более 9 ГВт генерирующих мощностей теплоэлектростанций (ТЭС), теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и гидроэлектростанций (ГЭС). Как сообщил первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль, украинские энергетики восстановили более 4 ГВт мощности.

"Восстановили после российских атак 85% доступной мощности ТЭС и 66% доступной мощности ГЭС и ГАЭС", – отметил Шмыгаль.

По словам вице-премьера, украинские энергетики отремонтировали трансформаторное оборудование системы передачи, общая мощность которого составляет около 30% всей трансформаторной мощности энергосистемы Латвии.

"В 2025 году были выполнены плановые ремонты суммарной мощностью 11,8 ГВт, что позволило успешно пройти этот отопительный сезон", – добавил Шмыгаль.

Он также отметил, что в Украине продолжают развивать распределенную генерацию. Общий прирост установленной мощности за 2025 год составил 642,77 МВт.

Кроме того, были установлены новые установки для хранения энергии на 508 МВт, что в 254 раза больше, чем в отопительном сезоне 2024-2025 годов.

3 апреля после длительного периода без отключений света в Украине вернулись графики почасовых отключений для населения и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В результате боевых действий и обстрелов также сообщалось, что часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно оставались без света.

Кроме того, днем 3 апреля в нескольких регионах Украины из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему "Укрэнерго" пришлось применить аварийные отключения электроэнергии.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев пояснил УНИАН, что в "Укрэнерго" были вынуждены вернуть графики почасовых отключений света из-за существенного сокращения Украиной импорта электроэнергии.

