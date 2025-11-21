Энергетики вынуждены отключать свет из-за последствий атак РФ на энергосистему.

В субботу 22 ноября во всех регионах Украины в течение суток будут поочередно отключать свет, сообщает "Укрэнерго".

Графики будут применяться объемом от 1 до 3 очередей в течение всех суток 22 ноября.

Промышленность в это же время должна ограничить использование электроэнергии до определенных лимитов, поскольку будут действовать графики ограничения мощности.

"Причина введения ограничений - последствия предыдущих массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - напоминают диспетчеры энергосистемы.

В "Укрэнерго также напомнили, что время и объем отключений света может измениться и посоветовали отслеживать актуальную информацию о графиках на официальных страницах облэнерго.

Обновлено в 19.46. Компания ДТЭК обнародовала график отключений для Киевской области на 22 ноября. Согласно ему, в субботу свет будут отключать всем очередям потребителей столичной области, а одна из очередей будет сидеть без света более 13 часов.

Атаки РФ на энергосистему

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 ноября российские оккупанты в очередной раз атаковали украинскую энергетику дронами и ракетами. По данным Минэнерго, под удар попали энергообъекты в семи областях Украины.

Из-за вражеской атаки компания ДТЭК 19 ноября несколько раз меняла график отключений.

Российская атака сказалась и на работе АЭС. Из-за нее три атомные станции временно уменьшили производство электроэнергии.

Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС, по данным Минэнерго, уже работают на полную мощность.

