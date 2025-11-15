Энергетики призывают экономно потреблять электроэнергию.

В воскресенье, 16 ноября, в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает в Телеграм компания "Укрэнерго".

Так, в течение всех суток будут действовать графики объемом от 1 до 3,5 очередей. Для промышленных потребителей в течение всех суток предусмотрены графики ограничения мощности.

В "Укрэнерго" отметили, что продолжительность и объем отключений могут варьироваться в зависимости от ситуации.

Видео дня

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - добавили в компании.

Тем временем компания ДТЭК публикует в Телеграм графики отключений по отдельным регионам.

Ситуация в энергетике

Как писал УНИАН, сейчас РФ сосредоточилась на попытках "оторвать" от общегосударственной энергосистемы отдельные ее части - прежде всего прифронтовые и приграничные регионы. По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, россияне пытаются одновременно разорвать украинскую энергосистему по Днепру и отделить периферийные подсистемы, зависящие от одной или двух электростанций.

Специалисты считают, что ближайшую зиму Украина все же может пройти без полноценного блэкаута и сопутствующего "апокалипсиса". Вместе с тем ситуация в целом непростая, и дефицит электроэнергии может сохраняться еще долго.

Вас также могут заинтересовать новости: