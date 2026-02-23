Заявления об отключении света от Венгрии и Словакии – манипуляция, – эксперт

Решения будут принимать не местные чиновники.

Поставки электроэнергии в Украину со стороны Венгрии и Словакии вряд ли претерпят изменения, несмотря на угрозы со стороны премьер-министров стран – Виктора Орбана и Роберта Фицо, заявил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в эфире Radio NV.

"Это скорее политическая манипуляция. Подобные ситуации уже были. Это такое бряцание геополитическим оружием в виде электроэнергетики. А для нас, мы помним, сегодня идет и энергетический фронт", – говорит Игнатьев.

Специалист объясняет безосновательность угроз тем, что частные производители электроэнергии в обеих странах вряд ли откажутся от дополнительных денег.

Видео дня

"Это очень похоже на просто громкие заявления, поскольку в первую очередь электрическая энергия импортируется и в Украину частными компаниями, и продается для украинских частных компаний – также частными компаниями из Венгрии и Словакии. К большому сожалению, это две трети импорта электрической энергии, но в принципе частный бизнес не очень активно реагирует на политические заявления, потому что политика есть политика, а бизнес есть бизнес", – отмечает Игнатьев.

Импорт электроэнергии в Украину – последние новости

Венгрия угрожала прекратить поставки Украине газа и света из-за недополучения российской нефти по нефтепроводу "Дружба". По мнению местного премьер-министра Виктора Орбана, восстановление поврежденной россиянами магистрали сильно затягивается.

Общие поставки Венгрии и Словакии электроэнергии в Украину оценивают в более 1,4 ГВт дополнительных мощностей, что составляет 70% в структуре импорта.

Вас также могут заинтересовать новости: