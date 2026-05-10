Никитюк показала лицо своего 10-месячного сына (фото)

Звезда также поздравила свою маму с праздником.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая в прошлом году стала мамой, впервые показала лицо своего сына.

В Instagram звезда опубликовала сегодня, 10 мая, в День матери, фотографию со своей мамой Екатериной, которая держит на руках 10-месячного Оскара. Сквозь букет желтых цветов видно лицо малыша, которого Леся часто показывает только со спины.

"Очень особенный день! Поздравляю всех ваших мам и свою родную! Спасибо за каждый день, за все советы, за каждое купи-купи, но-но-но и тихо-тихо", - написала звездная мамочка.

К слову, Леся Никитюк познакомилась со своим возлюбленным, военным Дмитрием Бабчуком, осенью 2024 года. Пара начала встречаться, а впоследствии мужчина сделал звезде предложение. Затем ходили слухи, что телеведущая беременна, но некоторое время она не подтверждала эту информацию. А летом прошлого года она наконец призналась, что родила сына. Мальчика назвали Оскаром. Пока молодые родители еще не сыграли свадьбу, однако, по словам Леси, она уже представляет себя в белом платье.

