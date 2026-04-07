Министр энергетики наградил 36 сотрудников ДТЭК за то, что они пережили самую суровую зиму

Министр энергетики Денис Шмыгаль наградил 36 энергетиков ДТЭК за успешное прохождение сложнейшего отопительного сезона. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Отопительный сезон стал серьезным испытанием для всей энергетической системы страны. Благодаря профессионализму энергетиков, их быстрой реакции и способности работать в условиях постоянной опасности удалось обеспечить стабильное прохождение этого периода. Их работа - это вклад в устойчивость страны и базовые условия жизни миллионов людей", - отметил Шмыгаль.

Министр энергетики поблагодарил энергетиков за работу во время отопительного сезона, который стал самым тяжелым за все годы полномасштабной войны, и наградил 36 сотрудников ДТЭК Энерго.

"Энергетики продемонстрировали высокий уровень ответственности за результат. Все предприятия работали как единая система - быстро, слаженно и с пониманием критичности своей роли. Эта работа носит системный характер: уже готовимся к летним пикам и следующей зиме, усиливаем направления, где это необходимо. Важно, что такой самоотверженный труд сегодня получает признание со стороны профильного министерства - это свидетельство доверия и понимания его значения для страны", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Ранее Президент Владимир Зеленский наградил энергетиков ДТЭК государственными наградами за поддержку устойчивости энергосистемы.

