Анна Бредихина

С 20 мая в Украине заработал конкурентный рынок природного газа для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Это, без преувеличения, беспрецедентная новация, на которую Кабинет министров не решался долгие годы. Отныне государственная компания «Нафтогаз Украины» больше не обязана обеспечивать тепловиков голубым топливом по фиксированной цене. Теперь поставщики тепла будут самостоятельно заключать контракты с газопоставляющими компаниями на условиях, которые диктует рынок.

Для украинцев опасность такого шага заключается в том, что, с большой вероятностью, тарифы на отопление и горячую воду серьезно вырастут. Ведь восемьдесят процентов цены на эти услуги занимают затраты на газ.

С большой вероятностью, тарифы на отопление и горячую воду серьезно вырастут

На европейском рынке, где Украина закупает треть потребляемого топлива, несмотря на окончание зимы, цены не то, что не стали опускаться, а, наоборот, продолжают расти. С начала года – плюс 36 процентов, до эквивалента почти десяти тысяч гривень за тысячу кубических метров.

Аномально высокие цены шокируют даже опытных трейдеров. По их подсчетам, тысяча кубов импортного газа в Украине стоит почти тринадцать тысяч гривень (с учетом затрат на транспортировку и налог). А цены «Нафтогаза», который имеет собственную добычу газа, для теплокоммунэнерго на май составили 8,3 тысячи гривень за тысячу кубов. В то же время, в действующих тарифах ТКЭ цена газа, в среднем, заложена на уровне в пять тысяч гривень, а у некоторых еще меньше. Выходит, что стоимость услуги тепловиков для потребителей в новых условиях нужно поднимать, минимум, в два раза!

Но и растущие на рынке цены на газ – лишь половина беды. Еще одна проблема - практически все отечественные теплопоставляющие компании имеют многомиллионные долги перед «Нафтогазом» за уже поставленный газ. На начало мая общий долг ТКЭ составил внушительную сумму - 56 миллиардов гривень. Ведь долгие годы утвержденные тарифы тепловиков не покрывали реальную стоимость продаваемого газа и задолженность росла.

На отдельных теплопоставляющих предприятиях, как, например, в городе Смела Черкасской области, критические долги стали результатом неэффективной работы руководства и желания «нагреть руки» на коммунальном имуществе. Многие, очевидно, вспомнят, как два года назад все объекты этого города остались без тепла. И эта критическая ситуация потребовала вмешательства центральной власти. Таких «ловкачей», поставленных управлять коммунальными предприятиями, правительство и местные власти должны тщательно контролировать, иначе проблемы с поставками критически важной коммунальной услуги в итоге свалятся на их голову.

Согласно правилам о свободном рынке, который заработал с 20 мая, тепловик не сможет поменять поставщика газа, имея задолженность. А, значит, останется клиентом «Нафтогаза» до момента разрешения проблемы долгов.

Но задолженность в отечественных реалиях есть у всех! Тогда о каком конкурентом рынке газа идет речь?

Запущенная Кабинетом министров модель выглядит следующим образом: «Нафтогаз» будет оставаться основным поставщиком газа для тепловиков, только теперь госхолдинг будет устанавливать любые цены, которые посчитает нужными, и на своих условиях. И нет никаких гарантий, что «Нафтогаз» захочет продолжать поставлять газ тем компаниям, которые не могут платить по долгам.

Такое ощущение, что правительство Дениса Шмыгаля, внедряя реформы в энергетической сфере, боится вникать в суть происходящего, поэтому принимает решения по принципу: «будь что будет». Но вопрос с долгами тепловиков нужно было системно решать еще до открытия рынка.

Пока четкого понимания, как это сделать, у власти нет. Обсуждаются варианты списания долга, погашения бюджетными деньгами или реструктуризации. Пока же Кабмину необходимо было бы внести изменения в правила поставки газа и позволить компаниям менять поставщиков ресурса даже при наличии задолженности.

Предприятия, которые не смогут найти деньги на покупку газа, будут вынуждены остановить свою работу. Это будет означать отсутствие горячей воды и отопления

После отмены действия фиксированной цены, понимая европейскую конъюнктуру цен на газ, предприятия сферы теплокоммунэнерго слились в едином хоре о том, что следующий отопительный сезон 2021/2022 пережить без повышения тарифов на тепло будет невозможно. А обойтись без повышения цен получится, если будет разработан и внедрен механизм компенсации теплокоммунэнерго разницы в тарифах из местных бюджетов.

Но даже если это произойдет, это не станет универсальным решением! Уровень жизни обедневшего из-за коронакризиса населения и не очень богатые муниципальные бюджеты будут объективными сдерживающими факторами. Какие населенные пункты смогут в современных условиях найти средства на компенсации разницы в тарифах? Предприятия, которые не смогут найти деньги на покупку газа, будут вынуждены остановить свою работу. А это для многих украинцев будет означать отсутствие горячей воды и отопления. И пострадают даже те граждане, кто исправно оплачивал коммунальные платежки.

Понимая, что часть тепловиков может в ближайшие месяцы просто прекратить работу, правительство, скорее всего, вмешается в работу рынка. Так же, как это было несколько месяцев назад, когда в разгар отопительного сезона тариф для населения был искусственно ограничен решением Кабмина «потолком» в 6,99 гривень за кубометр.

Но такой курс страны плох как тем, что чиновники будут вмешиваться в работу рынка, так и тем, что цены на газ останутся инструментом для политических игр.

Анна Бредихина

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