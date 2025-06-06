Работает противовоздушная оборона.

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирные населенные пункты Украины. Ночью 6 июня враг выпустил ударные дроны и крылатые ракеты.

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. В нескольких регионах работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

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Обновлено 02:30: По предварительным данным, российские оккупанты нанесли удар по обычному учебному заведению в Соломенском районе.

"Такой у них стиль. Жилые дома, социальная инфраструктура", – подчеркнул глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Затем он добавил, что последствия вражеской атаки фиксируют и в Святошинском районе столицы.

Обновлено 02:24: Виталий Кличко сообщает о взрывах на Оболони. Работает ПВО.

Между тем, Воздушные силы информируют, что все группы ударных БпЛА движутся в западном направлении и постепенно уничтожаются противовоздушной обороной.

Обновлено 02:21: Мощный взрыв прогремел в Киеве.

Обновлено 02:17: О движении баллистики с севера информируют Воздушные силы ВСУ.

Обновлено 02:12: На Левом берегу Киева энергетики частично восстановили электроэнергию.

Тем временем добавилась угроза ударов с применением баллистического вооружения.

Обновлено 02:04: Тимур Ткаченко информирует, что россияне бьют по жилищной инфраструктуре Киева. В Соломенском районе вражеский дрон повредил многоэтажку.

"Есть возгорание. Спасатели направляются на место. Уточняем последствия", – сказал он.

Обновлено 01:56: Глава КГВА Тимур Ткаченко предупредил, что на Левом берегу Киева в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света.

"Также, по уточненной информации, в результате атаки имеем пожар на объекте гражданской инфраструктуры в Голосеевском районе. Также фиксируем пожар в Соломенском районе. Атака продолжается. На связи с председателями РГА. Сделаем все возможное, чтобы минимизировать последствия. Киевляне, атака коварна, как и все. укрытиях!" – написал он в телеграм-канале.

Обновлено 01:51: Кличко сообщает о вызове медиков в Дарницкий район.

"Предварительно, пылает на 17 этаже жилого дома. Спасатели и медики направляются на место", – заявил он.

Также в Соломенском районе произошел пожар на месте падения обломков. Экстренные службы на месте.

Обновлено 01:46: В Голосеевском районе обломки упали на здание. Информация о разрушениях и пострадавших устанавливается, заявил Ткаченко.

Мэр Кличко сообщает о пожаре в Голосеевском районе. Он также добавил, что на Оболони снова работает ПВО.

Обновлено 01:34: Падение обломков вражеской цели фиксируется и в Дарницком районе Киева – на открытой территории.

"Есть информация о нескольких локациях. Последствия уточняются. На место следуют службы", – заявил Ткаченко.

Обновлено 01:28: Глава КГВА Тимур Ткаченко заявил, что предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском районе Киева. Подробности устанавливаются.

В то же время мэр столицы Виталий Кличко информирует, что в Соломенском районе зафиксирован вызов медиков. Бригада следует на место.

"На Оболони работает ПВО. Вражеские БПЛА заходят на город со стороны Вышгорода и Борисполя", – добавил он.

Обновлено 01:18: Начальник Черниговской ГВА Брижинский уточнил сообщение о вероятном попадании дрона в многоэтажку:

"Взрыв шахеда зафиксирован возле многоэтажки, в результате которого повреждены двери и окна дома", – написал он.

Обновлено 01:16: Основная масса шахедов в северных и центральных областях Украины – в Сумской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Кировоградской, говорят в Воздушных силах ВСУ.

Обновлено 01:12: Вражеские дроны один за другим фиксируются на подступах к столице с нескольких направлений и воздушном пространстве города. Такое заявление сделал начальник КГВА Тимур Ткаченко.

"Громко в разных частях Киева. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях!" – добавил он.

Обновлено 01:10: Несколько групп вражеских БПЛА приближаются к Виннице.

Обновлено 01:07: В Киеве слышны сильные взрывы. Воздушные силы информируют о фиксации нескольких "Шахедов" над столицей.

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в 00:53 сообщал, что Чернигов находится под атакой "Шахедов".

"Предварительно есть попадание в многоэтажку. Информация уточняется", – написал он в телеграм-канале.

Кроме того, по состоянию на 01:00 военные информировали о пролете крылатой ракеты над Киевской областью, курс – на Житомирщину.

Об угрозе ракетного удара сообщает и глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Атаки РФ по Украине

5 июня российские террористы полностью разрушили авиабомбами здание Херсонской областной государственной администрации. Враг атаковал его дважды – разрушений, вызванных утром, россиянам не хватило, поэтому днем они нанесли повторный удар.

Прошлой ночью враг также ударил дронами по многоэтажкам в Харькове. К счастью, обошлось без погибших, но было много пострадавших, в частности – беременная женщина.

В то же время в Прилуках россияне убили семью начальника пожарной части. Погибли его дочь, внук и жена. Мужчина приехал на вызов тушить пожар в своем же доме.

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