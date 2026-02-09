Из-за европейской экопошлины CBAM Украина может потерять до $5 млрд экспорта, – СМИ

Украинская металлургия рискует потерять ключевой рынок сбыта из-за полноценного введения в Евросоюзе механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM). Он начал действовать и для нашей страны – несмотря на то, что мы имеем право на отсрочку, договориться о ней пока не удалось. Между тем СВАМ для украинских производителей может стать критическим финансовым ударом, пишет Лига.net.

О первых последствиях уже заявляют металлургические предприятия. В частности, АрселорМиттал Кривой Рог закрыл один из прокатных цехов, объяснив это ростом расходов из-за CBAM. Налог в ЕС может достигать €86–100 за тонну выбросов, тогда как в Украине плата за выбросы составляет около 30 грн за тонну.

По оценке GMK Center, Украина может потерять до $5 млрд экспортных доходов в течение пяти лет. Проблема в том, что большинство украинских заводов работают на устаревшем оборудовании, а возможностей для быстрой модернизации в условиях войны нет.

Эксперты отмечают: единственный реальный путь уменьшить CBAM-платежи – масштабная модернизация. Но, по словам аналитика Dragon Capital Дениса Саквы, полная декарбонизация требует миллиардных инвестиций и лет работы – пока для украинских компаний это недоступно.

Ситуацию осложняет и структура экспорта: около 80% украинского металла поставляется именно в ЕС, а металлургия вместе с горнодобывающей отраслью формирует около 7% ВВП, 15% экспорта и до 30% грузооборота транспорта. В компании Метинвест отмечают: украинские производители находятся в худших условиях, чем другие экспортеры в ЕС, и не имеют альтернативных мощностей для перераспределения продукции с высокими выбросами на третьи рынки.

В компании подчеркивают: для Украины критически важно добиться от ЕС особого или переходного режима применения CBAM.

В правительстве подтверждают, что диалог с Еврокомиссией продолжается, а украинская сторона анализирует документы о влиянии механизма на экономику. Также планируется встреча с еврокомиссаром по вопросам климата Вопке Гукстрой. Однако конкретные сроки пока не называют. Между тем к возможным потерям готовятся не только металлурги: под действие CBAM также попадают цементная, химическая отрасли, производители алюминия и электроэнергии. Без системных решений и финансовой поддержки риск потери рынка ЕС может перерасти в масштабные экономические последствия для страны.

Как известно, в новом предложении Еврокомиссии по усилению механизма CBAM до сих пор не предусмотрено исключение для Украины, несмотря на войну. В ЕК заявили, что влияние СВАМ на украинскую экономику будет "минимальным". Но эти оценки оторваны от реальности, говорит директор GMK Center и председатель Комитета промышленной экологии EBA Станислав Зинченко: Украина остается крупнейшим экспортером CBAM-товаров в ЕС по физическим объемам. В целом же CBAM-товары обеспечивают около 2% украинского ВВП.

Ранее посол украинского бизнеса, экономический эксперт Андрей Забловский заявил, что несмотря на формальный отказ Еврокомиссии отсрочить введение экомыта СВАМ для Украины, мы все еще имеем полное и законное право на такую отсрочку, поэтому должны активизировать переговоры с Еврокомиссией, чтобы это право реализовать.

