10 февраля в Украине будет последний холодный день перед потеплением

Днем в большинстве областей будет -6°...-12° и только в одной области воздух прогреется до +5°.

Во вторник, 10 февраля, украинцев ждет сухая и морозная погода. Ожидается переменная облачность, а осадки - только на Закарпатье. По всей стране будет "минус", за исключением Закарпатсокй области. А уже с 11 числа температура начнет повышаться. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью -19°, днем -8°.

Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью -15°, днем 0°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью -15°, днем -2°.

В Ривне завтра переменная облачность, ночью -15°, днем -2°.

В Тернополе 10 февраля ночью будет -15°, днем -2°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -15°, днем -2°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -15°, днем -2°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -3°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью -15°, днем -2°.

В Виннице завтра будет -18°...-6°, переменная облачность.

В Житомире во вторник ночью будет -20°, днем -8°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -22°...-10°, переменная облачность.

В Черкассах завтра ночью -18°, днем -8°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -18°, днем -6°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -18°...-8°.

В Одессе 10 февраля - переменная облачность, температура ночью -13°, днем -2°.

В Херсоне во вторник ночью будет -15°, днем -2°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью -13°, днем -2°.

В Запорожье температура ночью -15°, днем -2°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -22°, а днем -10°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью -18°, днем -8°.

В Днепре температура ночью будет -16°, днем -6°, переменная облачность.

В Симферополе во вторник будет переменная облачность, -8°...+1°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -13°, днем -4°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью -13°, днем -4°.

Какой праздник 10 февраля, приметы погоды

10 февраля - святого мученика Харлампия. По приметам, если в этот день дует сильный ветер, то год будет холодным и сырым.

