Как стимулировать рост волос: парикмахеры назвали эфирное масло №1

Это эфирное масло даже сравнивают с миноксидилом.

Масло розмарина укрепляет волосы, борется с их пушистостью и защищает от термического повреждения и даже стимулирует рост.

О таких чудодейственный способностях масла говорят в соцсетях, но так ли это, объяснили парикмахеры, пишет Realsimple.

Польза масла розмарина

"Оно наиболее известно антисептическими свойствами для кожи головы, а это значит, что оно отлично подходит для борьбы с перхотью", - сказал парикмахер и эксперт по натуральным волосам Дарриус Пис.

Масло розмарина для роста волос

По словам трихолога Уильяма Гаунитца, в исследовании 2015 года сравнивали миноксидил (средство от выпадения волос) с маслом розмарина в течение шести месяцев. Оба продукта показали сопоставимые результаты, но масло розмарина оказалось даже более полезным, поскольку оно меньше раздражало кожу головы.

"Поддержание баланса микробиома кожи головы должно быть приоритетом при обсуждении роста волос. А масло розмарина полезно для роста волос, потому что оно обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами, улучшает кровообращение и содержит жирные кислоты", - объяснила трихолог Бриджитт Хилл.

Как приготовить масло розмарина

Чтобы снизить риск раздражения кожи, эфирные масла обычно разбавляют мягким маслом, таким как кокосовое или оливковое (оба варианта хороши для волос). Просто добавьте чайную ложку масла розмарина к 1/2 стакана базового масла.

Как наносить масло розмарина на волосы

Масло розмарина содержит жирные кислоты, поэтому используйте его немного, чтобы избежать жирной кожи головы и жирных волос.

"Лучший способ использовать масло розмарина для волос - это слегка наносить его на кожу головы и массировать. Количество использованного масла зависит от густоты волос", - посоветовал Пис.

Наносите масло на кожу головы примерно трижды в неделю, мягко массируя кончиками пальцев, чтобы улучшить кровообращение и впитывание. Консультант-трихолог Анабель Кингсли рекомендовала "наносить масло розмарина как несмываемое средство, чтобы оно имело больше шансов проявить свой эффект".

Или вы можете выбрать быстрый и простой метод, рекомендованный дерматологом Маминой Турегано: "Вы можете добавить от трех до пяти капель эфирного масла розмарина в шампунь. Вмассируйте его в кожу головы, оставьте на пять минут, затем смойте".

Ранее диетолог назвала 16 полезных продуктов, которые нужно есть, чтобы волосы не выпадали и были густыми. В частности, по мнению диетолога Бьянки Тамбурелло, более комплексным подходом является формирование здоровых привычек образа жизни, в частности употребление некоторых продуктов, полезных для роста волос.

