Защитники зачистили село в Запорожской области, куда проникла вражеская ДРГ для 'флаговтыка'

Силы обороны Украины не позволили российским захватчикам закрепиться в селе Придорожное в Запорожской области. Населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении 33-го отдельного штурмового полка в Telegram.
В частности, украинские защитники опровергли утверждение российских оккупантов о якобы захвате Придорожного.
"Враг, как всегда, зарисовывает свои карты в кредит, а затем в желании догнать "достижения" отправляет туда ДРГ - чтобы те установили тряпку. Результат таких "фотосессий" один - вражеская ДРГ уничтожена, над Придорожным развевается флаг Украины!" - отмечается в сообщении.
В этой связи сказано, что Придорожное и в дальнейшем остается под контролем Сил обороны Украины.
Как подтверждает мониторинговый проект DeepState, Силы обороны Украины провели зачистку Придорожнего. Сначала в населенный пункт проникла группа российских захватчиков. Однако украинские бойцы 33 ОШП провели контрдиверсионные действия и на данный момент в селе нет ни одного захватчика.
Бои на Запорожском направлении - важные новости
Как сообщал УНИАН, военный эксперт Павел Нарожный убежден, что украинские защитники способны удержать оборону вдоль реки Днепр на Запорожском направлении, несмотря на попытки российских войск активизироваться в этом районе.
По данным Reuters, в связи с обострением боев и продвижением российских войск прифронтовые села Запорожской области стремительно пустеют. Людей вывозят полицейские и волонтеры.