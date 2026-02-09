Защитники зачистили село в Запорожской области, куда проникла вражеская ДРГ для 'флаговтыка'

Украинские защитники уничтожили российскую ДРГ, которая проникла в село с целью установки флага РФ для фотосессии.

Силы обороны Украины не позволили российским захватчикам закрепиться в селе Придорожное в Запорожской области. Населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении 33-го отдельного штурмового полка в Telegram.

В частности, украинские защитники опровергли утверждение российских оккупантов о якобы захвате Придорожного.

"Враг, как всегда, зарисовывает свои карты в кредит, а затем в желании догнать "достижения" отправляет туда ДРГ - чтобы те установили тряпку. Результат таких "фотосессий" один - вражеская ДРГ уничтожена, над Придорожным развевается флаг Украины!" - отмечается в сообщении.

В этой связи сказано, что Придорожное и в дальнейшем остается под контролем Сил обороны Украины.

Как подтверждает мониторинговый проект DeepState, Силы обороны Украины провели зачистку Придорожнего. Сначала в населенный пункт проникла группа российских захватчиков. Однако украинские бойцы 33 ОШП провели контрдиверсионные действия и на данный момент в селе нет ни одного захватчика.

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Павел Нарожный убежден, что украинские защитники способны удержать оборону вдоль реки Днепр на Запорожском направлении, несмотря на попытки российских войск активизироваться в этом районе.

По данным Reuters, в связи с обострением боев и продвижением российских войск прифронтовые села Запорожской области стремительно пустеют. Людей вывозят полицейские и волонтеры.

