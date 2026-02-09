Китайские бренды наступают: названы самые популярные электромобили в Украине

Большинство электромобилей, зарегистрированных в течение месяца, - это легковые автомобили.

В прошлом месяце отечественный автопарк пополнился 2873 электромобилями (BEV). Об этом сообщает "УкрАвтопром".

По сравнению с январем прошлого года, спрос на электромобили снизился на 21%. Основную долю месячной регистрации электромобилей составили легковые автомобили: всего 2740 единиц (952 новых и 1788 подержанных).

Отмечается, что из 133 зарегистрированных коммерческих электромобилей новыми оказались 37 единиц.

Пятерку самых популярных новых электромобилей месяца возглавил электрический кроссовер-внедорожник BYD Leopard 3. На второй позиции оказалась еще одна модель этой компании – BYD Sea Lion 06.

Это еще раз подчеркивает активную экспансию китайских автомобильных брендов на украинский рынок. Китайские автомобили захватывают рынок благодаря сочетанию низкой цены, функциональности и современного дизайна.

ТОП-5 самых популярных новых электромобилей января:

BYD Leopard 3 – 169 автомобилей. BYD Sea Lion 06 – 97 авто. Volkswagen ID. UNYX – 96 автомобилей. Zeekr 001 – 77 автомобилей. BYD Song Plus – 68 автомобилей.

Если говорить о впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилях, то здесь картина существенно отличается. Лидером в этом сегменте стал среднеразмерный электромобиль Tesla Model 3. На второй позиции расположился Nissan Leaf, который уже можно назвать "народной моделью".

ТОП-5 самых популярных впервые зарегистрированных подержанных электромобилей:

Tesla Model 3 – 219 автомобилей. Nissan Leaf – 213 автомобилей. Tesla Model Y – 169 автомобилей. Renault ZOE – 79 автомобилей. KIA Niro – 79 автомобилей.

