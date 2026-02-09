Смертельная ловушка: в Европе есть безлюдный остров с необычным статусом

Фазаньий остров много лет находится под совместным управлением Испании и Франции.

Крошечный европейский остров со странной судьбой меняет государственную принадлежность каждые шесть месяцев – несмотря на то, что на нем вообще никто не живет, пишет британский таблоид The Sun.

Речь идет о Фазаньем острове (Pheasant Island), которым поочередно управляют две страны и который часто используют нелегальные мигранты, гибнущие в бурных потоках. Интересно, что именно на этом клочке земли произошло событие, ставшее знаковым для европейской истории.

Как отмечается в материале, остров имеет всего около 200 метров в длину и 40 метров в ширину, а находится посреди реки Бидасоа. От испанского Ируна его отделяет всего 10 метров, а от французского Андая – 20 метров.

"Фазаньий остров находится под совместным управлением Испании и Франции. Несмотря на название, фазанов там нет – только крыжовники с зелеными гребнями и перелетные птицы", – говорится в публикации.

В центре острова установлен монолит, напоминающий о переговорах по Пиренейскому миру – именно здесь 7 ноября 1659 года стороны договорились о завершении франко-испанской войны, которая длилась более 24 лет.

Надпись на монументе сделана на двух языках: испанском с одной стороны и французском – с другой. Отмечается, что через год после подписания договора мир был закреплен браком французского короля Людовика XIV с Марией Терезией – дочерью испанского короля Филиппа IV. И это окончательно сформировало границу между двумя государствами.

Сейчас, в качестве жеста примирения, остров находится под властью Испании с 1 февраля по 31 июля, а с 1 августа по 31 января им управляет Франция. Во время официальной передачи контроля обе стороны проводят торжественные военные церемонии вокруг монумента, после чего мирно меняют администрацию.

Почему туда не пускают туристов

Посещение острова запрещено для гражданских лиц. Доступ имеют только военные – и только в течение нескольких дней в году. Иногда остров открывают в рамках дней культурного наследия, но такое случается редко.

При низком уровне воды до острова иногда можно добраться пешком с испанского берега. Но в последнее время реку Бидасоа все чаще используют мигранты, которые нелегально пытаются попасть из Испании во Францию. Некоторые из них переплывают водоем вплавь, и уже были случаи гибели людей из-за опасных приливных течений.

По данным NGO Irungo Harrera Sarea, ежедневно в Ируну прибывает около 30 мигрантов в попытке добраться до Франции.

Местная археолог Пия Алкайн Соронду в комментарии BBC отметила: "Для многих это до сих пор место новой надежды, но в то же время – смертельная ловушка".

