Россияне врут о продвижении на севере Украины, чтобы убедить Запад в обвале фронта, - ISW

В частности, в Минобороны РФ заявляли о том, что россияне якобы захватили Сидоровку в Сумской области, но этому нет никаких визуальных подтверждений.

Россия продолжает проводить кампанию "когнитивной войны", суть которой заключается в проведении мелких атак через границу в ранее неактивных районах фронта на севере Украины. Главной целью является попытка убедить Запад в том, что линия фронта якобы обрушиваются. Об этом говорится о отчете Института исследования войны (ISW).

Аналитики напомнили, что 8 февраля в Минобороны РФ заявили о том, что россияне якобы захватили Сидоровку в Сумской области. Российские "военкоры" писали о том, что захват населенного пункта якобы станет частью так называемой "буферной зоны" в области.

В ISW подчеркнули, что нет никаких визуальных доказательств того, что оккупанты действительно захватили Сидоровку. Аналитики отметили, что этот населенный пункт расположен к востоку от Комаровки, ранее неактивного участка фронта, где россияне начали трансграничные атаки в декабре 2025 года.

Также аналитики обратили внимание на заявления российских "военкоров" о том, что российское командование планирует создать более 20 штурмовых групп из элементов российского 2-го мотострелкового полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Такие группы якобы планируют привлечь для наступления вглубь Сумской области со стороны Белой Березы и Комаровки.

Отмечается, что российское командование злоупотребляет специализированным личным составом РВСН в качестве штурмовых войск на Сумском направлении.

Кроме того, аналитики напомнили, что россияне начали проводить трансграничные атаки на севере Сумской и Харьковской областей в конце декабря 2025 года. Они считают, что так оккупанты хотят создать информационный эффект и повлиять на ход текущих мирных переговоров.

Чтобы убедить Запад в том, что фронт в Украине якобы "посыпался", россияне публично заявляли о захвате Грабовского, Комаровки, Белой Березы и Поповки. Также аналитики не исключают, что продвижение к Сотницкому Козачку к северо-западу от Харькова, вероятно, является частью этих усилий.

Аналитики заверили, что не обнаружил доказательств того, что РФ достигла значительного прогресса в достижении какой-либо оперативно значимой цели с момента вероятного захвата этих небольших приграничных населенных пунктов.

"Кремль, вероятно, стремится изобразить эти ограниченные трансграничные атаки как новое широкое российское наступление, которое подкрепляет нарратив Кремля о неизбежности военной победы России в Украине, чтобы подтолкнуть Запад и Украину к капитуляции перед требованиями России сейчас из-за страха усиления российских наступательных операций в будущем", - говорится в отчете.

Украинские войска зачистили от россиян село в Харьковской области

Ранее Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов Чугуновку в Харьковской области. Часть вражеских войск взяли в плен, а в населенном пункте уже есть государственный флаг Украины.

В 16-м армейском корпусе сообщили, что противник предпринял попытку скрытого проникновения через боевые порядки Сил обороны в районе населенного пункта Чугуновка, воспользовавшись сложными погодными условиями. Тем не менее, операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов своевременно обнаружили вражескую группу.

