Бойлеры нужно заменить на тепловые насосы: эксперт объяснил причину

Украинцам посоветовали приобрести 1-2 солнечные панели.

В условиях нехватки электроэнергии все бойлеры нужно заменить на тепловые насосы. Такое мнение в эфире "Киев 24" высказал основатель проекта Energy citizen Андрей Поданенко.

По его словам, бойлер в условиях дефицита электроэнергии - самая большая проблема для энергосистемы, а вот их замена на тепловые насосы может помочь уменьшить нагрузку.

"Сейчас бойлер – это самая большая проблема энергетики. Он 1 киловатт греет и 1 потребляет, а тепловой насос потребляет 1 киловатт, а греет 4, то это может помочь", – отметил Поданенко.

В то же время он признал, что замена бойлеров на тепловые насосы – дорогое удовольствие. По его подсчетам, стоимость такого апгрейда составляет 50 тысяч гривень.

Специалист также дал несколько советов жителям квартир во время длительных отключений света и отсутствия тепла.

"В первую очередь нужно утеплиться. Окна нужно снаружи и изнутри затянуть пленкой или прозрачным поликарбонатом, чтобы создать дополнительные камеры, чтобы тепло не "утекало", - отметил эксперт.

Он также советует приобрести одну-две солнечные панели и установить их на окнах или балконе.

"5, 10, 100 ватт она будет давать. Это уже будет возможность зарядить гаджеты и включить лампочку", - подчеркнул Поданенко.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 7 февраля Россия нанесла очередной массированный удар по энергосистеме Украины. Под ударами, в частности, оказались теплоэлектростанции. В результате атаки оборудование ТЭС понесло значительные повреждения, что не могло не отразиться на продолжительности отключений света.

По прогнозам энергетического эксперта Украинского института будущего Станислава Игнатьева, столица в феврале будет иметь 4-6 часов света в сутки.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что Россия рано или поздно "положит конец" энергосистеме Украины.

