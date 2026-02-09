Бригада 'Ахиллес' - среди подразделений, которые поразили больше всего вражеских целей (видео)

Подразделения бригады выполняют боевые задачи сразу на нескольких самых горячих направлениях фронта.

429 отдельная бригада беспилотных систем "Ахиллес" по итогам января сохранила позиции в топ-10 подразделений Сил обороны Украины и топ-5 среди подразделений Сил беспилотных систем по количеству пораженных целей противника. Об этом сообщил командир бригады Юрий Федоренко.

По его словам, подразделения бригады выполняют боевые задачи сразу на нескольких самых горячих направлениях фронта: Купянском, Волчанском, Покровском и Запорожском.

На этих участках экипажи БПЛА системно занимаются разведкой, поражением живой силы противника и уничтожением его воздушных средств.

Федоренко отметил, что в течение января силами бригады было сбито 133 разведывательных и ударных беспилотника противника, что существенно снизило возможности врага по ведению воздушной разведки и корректировке огня.

Кроме того, рассказал командир бригады, за месяц подразделения "Ахиллеса" вывели из строя 497 военнослужащих противника, из которых 244 – безвозвратно. Такие показатели являются результатом комплексной работы боевых подразделений, действующих в тесном взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Федоренко подытожил: 429 бригада "Ахиллес" остается одним из самых результативных подразделений беспилотных систем, демонстрируя стабильную эффективность и способность масштабировать боевые результаты в условиях интенсивных боевых действий.

