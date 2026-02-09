'Задача со звездочкой': эксперт объяснил, почему Киев не может перейти на когенерационные установки

Для обеспечения потребностей столицы требуется около тысячи установок.

Когенерационные установки рассматриваются как временный альтернативный вариант для улучшения ситуации в Киеве. Однако на рынке пока нет достаточного количества таких установок, чтобы полностью обеспечить потребности столицы.

Исполнительный директор Ассоциации энергоэффективности города Святослав Павлюк в эфире телеканала "КИЕВ24" рассказал, что люди больше всего страдают от отсутствия тепла. Эту проблему частично решают путем размещения контейнерных котельных в районах города, но их работа зависит от стабильного электроснабжения.

"Или нужно устанавливать когенерационные установки повсюду. Но это задача со звездочкой, потому что этих установок в таком количестве просто нет", – отметил Павлюк.

Видео дня

Он объяснил, что обычно одна когенерационная установка имеет мощность от 1 до 2,5 МВт, тогда как заменить нужно около 1,5 ГВт мощности. Это означает, что необходимо ориентировочно тысячу установок средней мощностью около 1,5 МВт каждая.

"Но на фабриках, где их производят, очереди. Такое количество на рынке купить невозможно, поэтому, по моему мнению, систему теплоснабжения будут восстанавливать на основе больших котлов и малых модульных котельных в тех отдаленных микрорайонах, где большие системы поднять нельзя. Но это нужно проектировать при наличии сетей воды, газа... это инженерные задачи", – пояснил эксперт.

Также Павлюк посоветовал горожанам подумать об установке солнечных панелей для обеспечения домов дополнительными источниками питания. По его словам, такие системы хоть и дорогие, но реальных альтернатив им пока практически нет.

Когенерационные установки для Киева – последние новости

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что Украина рискует не успеть полностью восстановить разрушенные российскими атаками ТЭЦ до начала следующего отопительного сезона. Процесс требует миллиардных вложений и значительного времени, к тому же сохраняется угроза повторных ударов. По его словам, государству и местным властям необходимо сосредоточиться на строительстве распределенной генерации, которую сложнее уничтожить.

Ранее председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев объяснил, можно ли заменить децентрализованными источниками энергии поврежденные теплоэлектроцентрали.

Вас также могут заинтересовать новости: