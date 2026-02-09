Нардепу Гуньку пересмотрели приговор за коррупцию: как его наказали

Срок заключения в апелляции уменьшен с 7 до 4 лет.

Народный депутат Украины взят под стражу в зале суда, поскольку он получил приговор - четыре года лишения свободы. Об этом говорится в сообщении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

В тексте не указано фамилия нардепа, но, по информации источников, это Анатолий Гунько.

Апелляционная палата ВАКС частично изменила приговор действующему нардепу: теперь ему назначено 4 года лишения свободы

Отмечается, что 9 февраля 2026 года Апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционных жалоб сторон защиты и прокурора на приговор ВАКС от 25 марта 2025 года, которым действующий народный депутат Украины признан виновным в совершении ряда уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 УК Украины, то есть в мошенничестве и получении взятки.

По этому обвинению суд первой инстанции назначил нардепу наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества и с лишением права занимать определенные категории должностей сроком на 3 года.

По результатам рассмотрения апелляционная жалоба стороны защиты была удовлетворена частично. "Приговор ВАКС изменен в части правовой квалификации действий обвиняемого и назначения ему наказания. Действия обвиняемого переквалифицированы на ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

То есть срок заключения путем переквалификации действий обвиняемого уменьшен с 7 до 4 лет.

Анатолий Гунько: что о нем известно

Как сообщал УНИАН, Анатолий Гунько избран в Верховную Раду Украины в избирательном округе 208 Черниговской области. Его поддерживала партия "Слуга народа".

В августе 2023 года нардепа Гунько задержали вместе с двумя сообщниками по делу о передаче предпринимателю государственной земли под обработку. Его разоблачили во время получения первого транша взятки в $85 тыс. На следующий день НАБУ и САП объявили ему о подозрении во взяточничестве.

4 февраля 2025 года СБУ и НАБУ сообщили, что народный депутат подозревается в организации схемы присвоения имущества Национальной академии аграрных наук на общую сумму более 30 млн грн.

