СБУ атаковала места изготовления вражеских ракет - это удар по российскому ВПК, - военный эксперт

Новые удары дронами Службы безопасности Украины по заводу, производящему российские ракеты, – серьезный удар по ВПК врага. Это существенно замедлит производство оружия, которое бьет по украинским городам. Об этом пишет военный эксперт Алексей Копитько.

"Ударом по военному заводу возле Тверы СБУ еще раз продемонстрировала, чем украинские санкции отличаются от западных и какой прогресс имеют украинские средства поражения. Служба проанализировала уязвимые места в цепочке изготовления ракет и дотянулась до одного из них", - акцентирует Копитько.

Эксперт считает, что новыми ударами СБУ дает Украине козыри в переговорном процессе. "СБУ - один из главных переговорщиков с украинской стороны. И она подбрасывает новые аргументы. Переговорная аргументация - комплексная. Важно продолжать аргументировать. И наиболее разумно для западных партнеров - максимально инвестировать в тех, кто эффективно доносит аргументы", - пишет Копитько.

Эксперт подчеркивает, что Россия несет потери на военных производствах, которые являются искусственными. "Завод важен тем, что является производителем компонентов топлива для крылатых ракет Х-55, Х-101 и "Калибр". Учитывая, что во время ракетных ударов с осени 2025 года задействуются изделия почти прямо с конвейера, выпадение любого элемента производственного цикла неизбежно приведет к сбоям и паузам", - резюмирует Копитько.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет. Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по экспериментальному заводу в поселке Редкино Тверской области. После успешных попаданий беспилотников СБУ на территории завода начался масштабный пожар.

