В Европе растет количество 'шахедобоек', но есть серьезная проблема, - аналитики

Как отметили аналитики, потребность в противодроновых зенитных системах и боеприпасах к ним огромна и закрыть ее вряд ли сможет один изготовитель.

Выход на европейский рынок турецкой компании Aselsan с артиллерийской зенитной системой Korkut означает, что в сфере современных "шахедобоек" стало еще теснее.

Как написало издание Defense Express, прямо сейчас европейцам предлагается решение от Rheinmetall - мобильный Skyranger и стационарный Skynex. И он уже набрал довольно большое количество заказов от Германии, Италии, Австрии, Дании, Нидерландов, а также Украины, которая уже имеет боевой опыт успешного использования Skynex.

Также немецкий оборонный концерн предлагает еще одно немного более дешевое решение - модернизацию старых зениток Oerlikon GDF и системы Skyguard до уровня Skynex. Этим предложением уже воспользовались Австрия и Румыния.

Видео дня

Кроме того, в Украине должно пройти испытание боем Tridon Mk2 от BAE Systems, которое для ВСУ заказали Швеция и Дания. Производство этой системы осуществляется в Швеции. Свои решения в этой сфере также разрабатывают Великобритания, Италия и Франция. Аналитики издания отметили, что хотя разработки находятся на начальной стадии, их доведение до прототипа и испытаний может занять немного времени.

Но, как подчеркнули аналитики, главной проблемой является не количество предложений, а отсутствие унификации и стандартизации.

"Совершенно разные артиллерийские системы и боеприпасы, особенно дефицитные, но крайне эффективные современные с программируемым подрывом, индивидуальные системы управления огнем и сенсоры. И каждое предложение уникально и несовместимо с другими, возможно, кроме самого турецкого Korkut, который использует лицензированные 35-мм Oerlikon GDF собственного производства", - отметили аналитики.

Также почти каждый разработчик зенитных артиллерийских систем предлагает под свои пушки и собственные боеприпасы с программируемым взрывом.

А между тем, как отметили аналитики, потребность в противодроновых зенитных системах и боеприпасах к ним огромна, особенно учитывая все страны Европы, и закрыть ее вряд ли сможет один производитель.

"Но стандартизация боеприпасов и систем их прорезинения явно является просто жизненно необходимой", - констатировали аналитики.

Противодействие "Шахедам"

Ранее авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что у Европы и США нет серьезных средств противодействия дронам типа "Шахед". Он отмечал, что россияне продолжат совершенствовать свои ударные дроны.

"Россияне будут продолжать накапливать свои возможности дешевых дронов и использовать их против Украины", - отметил он и добавил, что хотя у нас и появились дроны-перехватчики, однако их количество недостаточно.

Вас также могут заинтересовать новости: