Больше, чем Эйфелева башня: это самое большое морское судно в истории человечества

Это судно спустилось на воду еще в 1981 году.

Человечество с незапамятных времен стремится строить грандиозные сооружения. Это касается и различных морских судов.

В SlashGear рассказали о самом большом нефтяном танкере в истории. Это огромное судно, длина которого больше, чем высота Эйфелевой башни и Эмпайр-стейт-билдинг.

Видео дня

Как появился самый большой танкер в истории

В издании поделились, что в 1970-х годах греческий миллиардер и судоходный магнат Ставрос Ниархос захотел построить сверхкрупный нефтяной супертанкер, чтобы пополнить свой флот. Тогда он даже не мог представить, что у этого судна будет очень яркая история.

Работу над этим танкером начала японская судостроительная компания Sumitomo Heavy Industries в 1979 году. Его первое официальное название - Oppama, что отсылает к японской верфи Оппама, где он был построен.

В издании подчеркнули, что до сих пор точно неизвестно, почему Ниархос отказался от судна. Есть информация, что он обанкротился, либо не выполнил свои обязательства по оплате, а другие источники говорят о том, что миллиардер отказался от судна из-за резкого спада на рынке морских перевозок.

В итоге в 1979 году судно было продано гонконгскому магнату Тунг Чао-Юнг. Он решил еще больше увеличить общую длину танкера и его грузоподъемность. В 1981 году судно было спущено на воду под названием Seawise Giant.

Насколько большим был этот танкер

Отмечается, что от носа до кормы супертанкер простирался на 458,45 метра. Он затмевает все другие океанские суда, включая американский авианосец USS Enterprise, который имел длину 341 метр.

Главная палуба супертанкера имела площадь 31 541 м². Она была настолько большой, что проход от одного конца до другого мог занимать до 30 минут, поэтому члены экипажа часто передвигались на велосипедах.

Супертанкер имел 46 нефтяных танков, которые вмещали более четырех миллионов баррелей сырой нефти. Судовой руль весил впечатляющие 230 тонн, а пропеллер - 50 тонн.

В издании добавили, что при полной загрузке танкеру требовалось почти 10 километров, чтобы полностью остановиться, а радиус поворота составлял более 3 километров.

Огромные габариты оказались и главной проблемой этого танкера. Он не мог проходить по некоторым из самых важных морских путей мира, таким как Ла-Манш, Суэцкий канал и Панамский канал. Вместо этого он был вынужден обходить мыс Доброй Надежды, и при максимальной скорости всего 16 узлов время в пути часто было очень долгим.

Возрождение танкера

В издании рассказали, что в 1986 году танкер стал жертвой ирано-иракской войны. Во время движения через Ормузский пролив он был поражен иракскими ракетами и затонул на относительно мелководье.

После инцидента компания Orient Overseas Container Line сочла спасение танкера слишком дорогостоящим и объявила о полной конструктивной гибели. Тем не менее, норвежская компания Normal International потратила миллионы долларов, чтобы спасти судно.

Какие другие названия были у танкера

После спасения танкера в 1988 году судно вернули в эксплуатацию, но теперь с названием Happy Giant. Совсем скоро супертанкер выкупил судоходный магнат из Норвегии Йорген Яре за 39 миллионов долларов, который переименовал судно в Jahre Viking.

В начале 2000-х годов технологии догнали стареющее судно, когда нефтяные компании перешли от использования старых и массивных сухогрузов к гораздо более маленьким, быстрым и маневренным судам. В 2004 году Яре продал Jahre Viking сингапурской компании First Olsen Tankers, которая преобразовала его в танкер-хранилище сырой нефти, вновь изменив его название - на этот раз на Knock Nevis. В течение следующих пяти лет он оставался на нефтяном месторождении Qatar Al Shaheen в Персидском заливе.

В 2009 году супертанкер Knock Nevis был продан компании по утилизации судов в индийском Гуджарате. Судно было настолько огромным, что перед утилизацией его пришлось разбить на более удобные для переработки части, и при этом ему было дано последнее имя - Mont. На его полную разборку ушло более года и 18 000 рабочих, и все части корабля были превращены в металлолом.

Нетронутым остался только 36-тонный якорь танкера, который в настоящее время выставлен в качестве центрального экспоната в Морском музее Гонконга.

Какое наземное транспортное средство самое большое в мире

Ранее в SlashGear рассказали о крупнейшем наземном транспортном средстве в мире. Речь идет о роторном экскаваторе Bagger 293.

Bagger 293 создала компания TAKRAF. Длина этого экскаватора составляет 225 метра, а высота - 96 метров.

Bagger 293 может передвигаться по шахтам, оставляя следы не глубже, чем следы человека, идущего по грязи. Это особо удивительно, учитывая то, что этот экскаватор весит 14 200 тонн.

Bagger 293 был разработан для удаления огромного количества постой породы, известной как вскрыша, чтобы получить доступ к углю под поверхностью.

Вас также могут заинтересовать новости: