Графики отключений света на 10 февраля: когда не будет электроэнергии во вторник

Граждан призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Во вторник, 10 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Причиной введения ограничительных мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В компании говорят, что состояние энергосистемы может меняться. Информацию о времени и продолжительности отключений следует проверять на официальных сайтах облэнерго в вашем регионе.

В "Укрэнерго" в очередной раз призвали граждан экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Новость будет дополняться графиками по мере их обнародования.

Ситуация в энергосистеме – главное

Напомним, недавно враг снова осуществил масштабную атаку на энергетическую систему Украины. Под обстрел попали, в частности, Бурштынская и Добротворская ТЭС в Ивано-Франковской и Львовской областях, соответственно. Кроме этого, были повреждены подстанции и линии электропередачи напряжением 750 кВ и 330 кВ.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупреждает, что в случае продолжения атак со стороны РФ энергосистема Украины рано или поздно может подвергнуться критическому коллапсу.

Он подчеркивает: чтобы предотвратить такой сценарий, необходимо наращивать количество дальнобойных средств поражения и наносить симметричные "удары возмездия" по территории РФ.

