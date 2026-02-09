Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы

Президент Украины анонсировал, что на неделе будут значительные международные мероприятия – оборонные, по безопасности.

Документы о гарантиях безопасности для Украины готовы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Документы по гарантиям готовы. Безопасности нет альтернативы. Миру нет альтернативы. Восстановлению нашего государства нет альтернативы", - подчеркнул он.

Он отметил, что на неделе будут значительные международные мероприятия - оборонные, безопасности.

"В Европе наша позиция будет представлена достаточно, и так же с Америкой. Фактически каждый день сейчас наша переговорная группа работает над теми документами, над теми предложениями, которые могут дать результат на следующих встречах. И главное, чтобы партнеры были настроены так же, как и мы в Украине: мир нужен, надежные гарантии безопасности – это единственная реальная основа для того, чтобы мир был и чтобы россияне не сломали договоренности тем или иным ударом, той или иной своей гибридной операцией", - сказал президент Украины.

При этом он добавил, что сейчас в Европе не осталось стран, которые еще не знают, что такое российское вмешательство и какие российские операции по дестабилизации могут быть.

Он подчеркнул, что все видят, что делают российские убийцы, ракеты и дроны.

"Защита от этого и обеспечение безопасности должны быть ощутимыми и подготовить основу для длительного мира", - подчеркнул Зеленский.

Гарантии безопасности: последние новости

Как сообщал УНИАН, 7 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам о том, каким образом будут подписываться документы о предоставлении Украине юридически обязывающих гарантий безопасности.

Президент рассказал о последовательности подписания документов, которые будут иметь отношение к завершению войны.

По его словам, сначала Украина ожидает утверждения гарантий безопасности от США в правовой плоскости в Конгрессе. То есть сначала Украина с США подписывает двусторонний документ о гарантиях безопасности, который идет в Конгресс Соединенных Штатов и в парламент Украины.

По его словам, страны Коалиции желающих также должны утвердить их гарантии в национальных парламентах.

Также еще одно направление - это вступление Украины в Европейский Союз по ускоренной процедуре.

