Всего три 'эгоистичные' привычки помогут забыть о выгорании: проверьте, есть ли они у вас

Исследования подтверждают прямую связь между заботой о себе и низким уровнем стресса.

Сколько оправданий у вас есть, чтобы не позволить себе день отдыха? Не перерыв на три минуты, а целый день, когда вы заботитесь именно о себе, а не о работе или других?

Большинство могут подумать, что это эгоистично. Однако психологи считают, что именно этот "эгоизм" может уберечь вас от выгорания и болезней, вызванных психической и физической усталостью, рассказывает в материале для Your Tango холистический практик и медиум Кэтлин Миллер.

Исследования подтверждают прямую связь между заботой о себе и низким уровнем стресса. Люди, которые практически никогда не выгорают, регулярно делают три вещи, которые другим могут показаться несколько эгоистичными.

Видео дня

1. Планирование отдыха заранее

Люди, которые могут избежать выгорания, часто планируют время для себя за три месяца вперед. Поэтому достаньте свой календарь, выберите дни и запишитесь на сеанс терапии, визит в спа-салон и т. д. Такая практика поможет вам сохранить равновесие в долгосрочной перспективе.

2. Умение говорить "нет" и устанавливать границы

Люди, которые редко сталкиваются с выгоранием, отказываются от событий и приглашений, которые вредят их эмоциональному балансу. И они достигают успеха именно благодаря своей готовности устанавливать границы.

3. Умение адаптироваться

Наше тело нуждается в регулярных обновлениях. Наши физические и эмоциональные потребности постоянно меняются. То, что помогало вам год назад (диета, спорт или хобби), сегодня может уже не сработать.

Люди, которые почти никогда не выгорают, меняют свой режим, не держась за старые привычки.

Кстати, глава Американской психологической ассоциации Дженнифер Доран подчеркивает, что забота о себе – это важная составляющая нашего благополучия. Мы работаем лучше, когда мы здоровы – как психологически, так и физически.

Как распознать выгорание

Хронический стресс начинает влиять на вас задолго до того, как вы это поймете. Дело в том, что постоянный и неконтролируемый стресс изменяет эмоциональную регуляцию, мотивацию и социальное поведение.

Вы можете заметить, что стали раздражительным человеком. Это один из первых признаков выгорания, который многие игнорируют.

Кроме того, вы можете заметить, как уменьшилась ваша креативность и любопытство. Хронический стресс заставляет наш мозг сужать фокус внимания.

Вас также могут заинтересовать новости: