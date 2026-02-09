Эксперты назвали 5 телевизоров, которые разочаровали пользователей больше всего

Эти примеры показывают, что даже именитые производители иногда ошибаются.

Телевизоры считаются простой техникой – их задача всего лишь показывать изображение. Однако история знает немало моделей, которые оказались не просто неудачными, а иногда даже опасными для пользователей.

Журналисты BGR проанализировали отзывы, судебные иски и случаи отзывов продукции и назвали пять телевизоров, которые можно считать одними из худших в истории.

Серия Sony Bravia KDL

Одним из самых громких случаев стал отзыв 1,6 млн LCD-телевизоров Sony Bravia серии KDL в 2011 году. Причиной стала неисправный компонент, вызывавший перегрев, плавление корпуса и даже возгорание – всего было зафиксировано 11 инцидентов, к счастью, без пострадавших.

Sony продолжает выпускать телевизоры под брендом Bravia, которые славятся высоким качеством картинки, особенно в премиум-сегменте, благодаря использованию передовых OLED и QD-OLED.

86-дюймовые LG серий UQ и NanoCell

В список также вошли 86-дюймовые LG серий UQ и NanoCell. В 2023 году Комиссия по безопасности потребительских товаров США объявила отзыв около 52 000 устройств из-за неустойчивых подставок – телевизоры могли опрокидываться. Было зарегистрировано 12 подобных случаев, и хотя травм не произошло, риск для детей и домашних животных оценивался как серьезный.

LG по-прежнему производит телевизоры UQ и NanoCell, но последние модели, похоже, не представляют тех же угроз безопасности, что и те, которые были отозваны в 2023 году

Серия Samsung J5200

Не лучшую репутацию получила и серия Samsung J5200. В 2018 году против компании подали коллективный иск: пользователи жаловались на перегрев LED-панелей, из-за которого появлялись вертикальные линии и другие дефекты экрана.

В иске утверждалось, что проблема могла затрагивать модели от 5200-й до 7200-й серий, а производитель якобы знал о дефекте еще с 2015 года, хотя официального отзыва устройств не последовало.

Coby TFTV3229

Телевизор Coby TFTV3229 оказался еще более опасным. После банкротства производителя в 2013 году было отозвано более 9000 единиц 32-дюймовых моделей: электронный компонент был подвержен отказу, в результате чего они загорались и воспламеняли близлежащие объекты.

Было зарегистрировано 6 случаев перегрева или возгорания телевизоров, в том числе один случай, когда огонь выжег соседнюю стену.

Телевизоры Vizio с функцией Smart Interactivity

Замыкают антирейтинг смарт-телевизоры Vizio с функцией Smart Interactivity. С 2014 по 2017 год устройства автоматически анализировали контент на экране, формируя индивидуальный профиль пользователя, а затем, как установила Федеральная торговая комиссия США, компания продавала эти данные третьим лицам для таргетированной рекламы.

В итоге Vizio согласилась выплатить $2,2 млн, а скандал серьезно подорвал доверие покупателей.

Ранее эксперты назвали лучшие 65-дюймовые телевизоры, которые не стоят космических денег. Теперь качественные 65‑дюймовые модели с 4K, HDR и игровыми функциями можно купить менее чем за 1000 долларов.

Как УНИАН уже сообщал, в 2026 году на рынке начнут появляться Micro RGB телевизоры. Новая технология позволит отказаться от классической подсветки с белыми светодиодами и цветными фильтрами, и добиться более точной цветопередачи и высокой яркости.

