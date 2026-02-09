Рада готовится принять закон об отсрочке для военных по 'Контракту 18–24', – нардеп

Сейчас все, кто отслужил год по такому контракту, могут быть мобилизованы.

Верховная Рада Украины планирует принять законопроект, который предоставит отсрочку для военных, подписавших "Контракт 18-24". Об этом рассказал нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире "Ранок.Live".

"Я думаю, что на этой пленарной неделе, которая начинается завтра, у нас есть все шансы (проголосовать, – УНИАН) законопроект, который давно уже подготовлен. И молодые люди, отслужившие один год, будут иметь право на 12 месяцев отдыха и не будут снова мобилизованы ни в какие составляющие Сил обороны", – сказал Вениславский.

Он напомнил, что согласно Закону Украины о воинской обязанности и военной службе, молодые люди от 18 до 25 лет, подлежащие призыву на военную службу и пригодные по состоянию здоровья, имеют статус призывников. Они не подпадают под мобилизацию. Но если человек такого возраста получил военно-учетную специальность, отслужил в вооруженных силах, то он переходит из категории призывников в категорию военнообязанных.

"И на эту категорию граждан Украины уже распространяется закон о мобилизационной подготовке, они могут быть мобилизованы. Соответственно, те молодые люди, которые имели контракт, год послужили, они уже являются на сегодня военнообязанными. И по окончании контракта, они могут быть мобилизованы. Мы с самого начала, когда вводили контракт для таких молодых людей, говорили, что они будут иметь право на отдых и не будут мобилизованы в течение года. Этот законопроект был разработан и был готов к рассмотрению еще в январе", – добавил Вениславский.

Ранее Вениславский также анонсировал решение, которое позволило бы минимизировать количество конфликтов с ТЦК и вопросы самовольного оставления части. По его словам, этим вопросом занимается министр обороны Украины.

Между тем Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал комплексный экзамен для мобилизованных военнослужащих, недавно прибывших из учебных центров. По его словам, это позволит выявить пробелы в навыках мобилизованного и дообучить его перед выполнением боевых задач.

