Discord вводит обязательную проверку возраста для всех: что будет, если ее не пройти

Такого рода проверка будет глобальной и затронет сервис по всему миру, а не только в Великобритании.

Discord, начиная с марта, вводит обязательную проверку возраста для пользователей по всему миру в рамках новой программы Teen By Default ("Подросток по умолчанию"). Ранее такие ограничения были опробованы в Великобритании.

Изменения коснутся как новых, так и уже существующих аккаунтов. Согласно новым правилам, все аккаунты получат ограничения, связанные с доступом ко взрослому контенту, включая серверы, пока пользователи не подтвердят свою личность при помощи документов либо видео-селфи.

Если этого не сделать, на аккаунте будет действовать целый ряд ограничений. Фото и видео с пометкой 18+ будут размытыми, а доступ к каналам и серверам с возрастными ограничениями будет закрыт. Кроме того, личные сообщения от незнакомцев будет направляться в отдельный почтовый ящик.

Дополнительно Discord внедрит модель определения возраста, работающую в фоновом режиме и помогающую понять, иногда без прямой проверки, принадлежит ли аккаунт совершеннолетнему.

Компания подчеркивает, что "документы сразу же удалят после проверки", а видео-селфи будут обрабатываться непосредственно на устройстве.

