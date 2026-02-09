Доллар в Украине вырастет до конца года: аналитик спрогнозировал, каких цифр ожидать

Слабеющая гривня позволит правительству обменивать международную помощь на больший денежный эквивалент.

Доллар США на мировом рынке подвержен значительным колебаниям. Однако в нынешних условиях это не влияет на курс гривни.

При этом в этом году Нацбанк, вероятно, прибегнет к управляемому ослаблению национальной валюты. Об этом в комментарии УНИАН рассказал Александр Мартыненко, глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU.

"Волатильность доллара США на мировых финансовых рынках не влияет на курс гривни. В тяжелых условиях войны, огромного внешнего дефицита, жестких регуляторных ограничений и полной зависимости украинской экономики от международной финансовой помощи, ключевая роль в динамике курса гривни принадлежит Национальному банку Украины", – сказал он.

По словам Мартыненко, в течение 2025 года благодаря интервенциям НБУ на валютном рынке курс гривни оставался стабильным и за год почти не изменился, завершив декабрь на отметке 42,4 грн/долл., по сравнению с 42 грн/долл. в начале года.

В этом году, как прогнозирует аналитик, усиливается вероятность того, что НБУ прибегнет к управляемому ослаблению гривни.

"Для этого существует достаточно предпосылок. Во-первых, существенное замедление инфляции позволяет определенное удорожание импорта за счет курса. Во-вторых, значительный рост внешнеторгового дефицита требует сократить потребление импортных товаров, чего также можно достичь, несколько ослабив гривню", – сказал Мартыненко.

Кроме этого, более слабый курс гривни позволит правительству обменивать международную помощь на больший гривневый эквивалент.

К тому же, как подчеркнул эксперт, возможности Украины получать помощь – особенно сейчас – далеко не безграничны, поэтому у НБУ есть все основания становиться более бережным по отношению к своим резервам.

В то же время этих резервов более чем достаточно для того, чтобы делать ослабление валютного курса контролируемым и умеренным, и таким образом не навредить привлекательности внутренних долговых заимствований правительства, говорит Мартыненко:

"Мы ожидаем, что курс гривни по отношению к доллару составит около 45 грн/долл. на конец года, таким образом стоимость национальной валюты снизится за год не более чем на 6%".

Курс доллара и золотовалютные резервы

Национальный банк Украины установил на вторник, 10 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,03 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

Международные резервы по состоянию на 1 февраля 2026 года, по предварительным данным, выросли до 57,7 миллиарда долларов, обновив исторический максимум. По данным НБУ, в январе резервы увеличились на 357,8 миллиона долларов. Ключевым фактором роста было внешнее финансирование.

