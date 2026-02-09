Более 100 дронов в час: эксперт раскрыл 'зимнюю' тактику Кремля

Долинец рассказал, что россияне сместили фокус на гражданскую критическую инфраструктуру.

Российская оккупационная армия, скорее всего, продолжит наносить дроновые удары по гражданской инфраструктуре Украины до окончания отопительного периода.

Вражеская тактика предусматривает, в частности, запуск по мирному населению более 100 дронов в час. Об этом в эфире телемарафона сказал эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце.

"Мы видим, что есть несколько факторов. Ранее враг активно наращивал интенсивность атак беспилотными системами... Вышел на способность осуществлять атаку порядка 100-150 беспилотниками в течение одного часа. Вряд ли врагу удастся быстро увеличить эти возможности. То есть, в следующих атаках мы будем видеть фактически похожие ситуации", – сказал эксперт.

Он пояснил, что имеет в виду интенсивность применения дронов во время одной атаки.

Вторая важная составляющая, как подчеркнул Долинце, заключается в том, что россияне сместили фокус на гражданскую критическую инфраструктуру.

"Не имея возможности использовать эти средства с военной точки зрения, враг переориентирует все это оружие против гражданского населения, гражданской критической инфраструктуры. И с высокой вероятностью, до окончания зимнего периода мы увидим продолжение именно такой тактики. Вряд ли она будет меняться", – считает он.

Атаки РФ по критической инфраструктуре Украины

Российская армия наносит массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В частности, в результате атак оккупантов уничтожена ТЭЦ-4 в Киеве, которая обеспечивала теплом 1170 домов.

Дома остались без отопления и, по мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, люди здесь будут без теплоснабжения по крайней мере до конца отопительного сезона. Специалист сказал, что Киев больше всего страдает от последствий атак российских войск.

Также массированным атакам подвергаются энергетические объекты Одесской области. В частности, областной центр с середины декабря 2025 года функционирует в условиях экстренных отключений, в городе не работает электротранспорт и т. д. Проблемы со светом на севере и юге региона.

В ночь на 3 февраля страна-агрессор нанесла массированный удар по Харьковской области, где в результате обстрела повреждены критически важные объекты Харьковской ТЭЦ-5, а также электроподстанции Харьковская и Залютино.

Страдают от атак и другие регионы страны.

