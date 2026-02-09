Земные океаны были полностью замерзшими, но некоторые их участки оставались жидкими при -15°

Около 717 миллионов лет назад Земля вступила в один из самых экстремальных ледниковых периодов, известный как "Земля-снежок".

Недавнее исследование показывает, что в период "Земли-снежка" температура океанов Земли могла достигать самых низких значений за всю историю наблюдений, около -15°C. Об этом пишет Daily Galaxy.

Его результаты предполагают, что, несмотря на замерзший ландшафт, некоторые участки морской воды оставались жидкими благодаря высокой солености.

Опубликованное в журнале Nature Communications исследование раскрывает подробности о древних океанах Земли, позволяя заглянуть в то, как могла существовать жизнь в эту ледяную эпоху. Результаты исследования, основанные на изотопном анализе, расширяют границы нашего понимания прошлых климатических условий и имеют важное значение для истории атмосферы и океана Земли.

"Земля-снежок": что это за период

Интересно, что около 717 миллионов лет назад Земля вступила в один из самых экстремальных ледниковых периодов, известный как "Земля-снежок". В этот период ледники расширились от полюсов до самого экватора, создав планету, почти полностью покрытую льдом. Это резкое изменение климата значительно ограничило солнечный свет, что препятствовало фотосинтезу, сделав океаны темными и непригодными для жизни.

Стуртианское снежное оледенение, один из этапов этого события, длилось около 57 миллионов лет. Ученые долгое время гадали об условиях в это время, и теперь, благодаря недавним исследованиям, доступны более точные данные. Понимание этих условий имеет решающее значение для изучения эволюции жизни на Земле, а также климатической системы планеты и ее реакции на такие экстремальные события.

Использование изотопов железа для измерения температуры

Прорыв в этом исследовании, опубликованном в журнале Nature, произошел благодаря анализу изотопов железа в древних породах, а именно в железистых формациях, образовавшихся в условиях низкого содержания кислорода. Эти формации накапливаются в воде, богатой растворенным железом, и процесс ржавления вызывает изменения в изотопном составе железа.

Исследователи обнаружили большое количество более тяжелых изотопов железа, что указывает на то, что вода, в которой образовалось железо, была холоднее, чем ожидалось.

Изучив эти изотопы, исследовательская группа подсчитала, что температура морской воды во время "Земли-снежка" могла опускаться до -15°C, что является самой низкой температурой, когда-либо зарегистрированной в океанах Земли. Геохимик Энди Херд из Океанографического института Вудс-Хоул прокомментировал:

"Это очень интересный, новый способ получить что-то новое из данных по изотопам железа. Это забавная, парадоксальная ситуация, когда вы используете еще более древние породы в качестве базового уровня для понимания того, что сформировалось 700 миллионов лет назад".

Высокая соленость помогла сохранить морскую воду жидкой

Отмечается, что одним из наиболее примечательных аспектов этого исследования является открытие того, что морская вода во время "Земли-снежка", вероятно, была намного солонее, чем современные океаны.

По словам ученых, некоторые участки морской воды во время стуртианского оледенения могли быть в четыре раза солонее, чем современные океаны. Эта высокая соленость понизила бы точку замерзания воды, позволив ей оставаться жидкой, несмотря на экстремальный холод.

Важно, что это явление похоже на то, что происходит сегодня в некоторых антарктических озерах, где соленая вода может оставаться незамерзшей при температуре до -13°C. Йохен Брокс из Австралийского национального университета, отметил, что это новое исследование подтверждает более ранние результаты, еще больше укрепляя теорию о том, что моря "Земли-снежка" были невероятно солеными.

