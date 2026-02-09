На столичной Троещине восстановили теплоснабжение, - Минразвития

Ситуация в Киеве остается сложной.

На Троещине в Киеве восстановили теплоснабжение. Об этом сообщила первый заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум в Facebook.

Она отметила, что этот жилой массив столицы больше всего ощутил на себе последствия российских ударов по тепловой генерации. Восстановить теплоснабжение удалось благодаря круглосуточной работе аварийных бригад, добавила представительница Минразвития.

"Всего 840 работников в составе 176 бригад, в том числе 83 бригады (345 человек) дополнительно привлечены из других областей, предприятий Киева и Укрзализныци", – уточнила она.

Шкрум подчеркнула, что даже после возобновления подачи тепла зданиям нужно время, чтобы прогреться. Иногда этот процесс может занимать несколько дней.

Кроме того, параллельно продолжаются работы по размораживанию отдельных стояков и ликвидации локальных аварий в домах и бюджетных учреждениях столицы. Однако ситуация в Киеве все еще сложная.

"По состоянию на утро 8 февраля без теплоснабжения оставались 1126 домов в Дарницком и Днепровском районах – из-за остановки ТЭЦ-4 после обстрела. Сейчас бригады продолжают устранять 287 аварийных ситуаций в жилых домах и объектах бюджетной сферы", – добавила заместитель министра.

Напомним, что Троещина осталась без отопления после очередной атаки оккупационных войск РФ на столицу, которая произошла во второй половине января. Тогда на территории жилого массива развернули пункты несокрушимости.

Ситуация в энергетике Украины

Из-за постоянных атак РФ по критической инфраструктуре в энергетическом секторе Украины сложилась тяжелая ситуация.

После атаки 7 февраля часть энергоблоков украинских атомных электростанций до сих пор не работают на полную мощность. Восстановительные работы продолжаются как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук говорит, что имеет очень большие сомнения относительно того, сможет ли ситуация с электричеством улучшиться даже к следующему отопительному сезону.

