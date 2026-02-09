Украина сможет увеличить экспорт молочки в Европу: прогноз эксперта

Евросоюз ожидает падения собственного производства молока.

Производство молока в Европейском Союзе может сократиться на 10 миллионов тонн к 2030 году. Из этого объема до 2 миллионов тонн потенциально может быть замещено молочной продукцией украинского производства, прогнозирует аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухиашвили.

В четвертом квартале прошлого года в Европе произошел резкий рост производства молока-сырья. Сейчас склады в ЕС перенасыщены молочной продукцией.

"Достаточный уровень осадков, увеличение кормовой базы и теплая осень способствовали тому, что объемы надоев в ЕС в четвертом квартале, по предварительным оценкам, выросли на 6% - существенно высокий показатель за последние годы", - свидетельствует Кухиашвили.

Однако специалист указывает, что такое увеличение надоев – скорее исключение, а не тенденция. Согласно базовому прогнозу, ЕС ожидает ежегодное падение производства молока в пределах 1-1,5%, что и создаст дополнительные возможности для украинских аграриев.

По предварительным оценкам глобальной сети исследований в области молочной промышленности IFCN, мировое производство молока в прошлом году выросло на 2,6%, что вдвое превышает средний показатель последних пяти лет, а это вызвало удешевление продукции.

"В четвертом квартале произошло резкое снижение цен на молоко-сырье из-за избыточного предложения биржевых товаров в результате увеличения надоев в США, Новой Зеландии, Европе, Южной Америке и обвала цен на молочные продукты, в том числе сливочное масло", – сообщает Кухиашвили.

Поэтому рост цен на молочную продукцию в мире должен произойти не ранее второго полугодия 2026 года. Более низкие цены будут сдерживать производство, в результате чего восстановится восходящий ценовой тренд, резюмирует эксперт.

Молочная продукция в Украине – главные новости

Молочная отрасль в Украине из-за падения цен на молоко-сырье переживает не лучшие времена. Фермеры работают себе в убыток и рассматривают варианты закрытия бизнеса.

В то же время импортные сыры, несмотря на более высокую стоимость молока за рубежом, более конкурентоспособны по сравнению с украинскими благодаря более дешевым технологиям производства. При худшем сценарии украинская молочная отрасль может исчезнуть, сообщила заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

