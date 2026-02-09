У Трампа отреагировали на заявление Зеленского о новом крайнем сроке для завершения войны

По словам Уитакера, США просто хотят, чтобы Украина и РФ договорились о прекращении огня.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон не устанавливал новый крайний срок для завершения войны в Украине, пишет The Guardian.

Отмечается, что так Уитакер отреагировал на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что США хотят, чтобы Украина и РФ заключили мирное соглашение до июня.

"Дедлайн в июне был упомянут президентом Зеленским. Я не думаю, что это что-то, что было озвучено США. Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились. Мы хотим, чтобы обе стороны собрались вместе и договорились о мире. Мы хотели бы, чтобы это произошло как можно скорее. Мы просто хотим, чтобы страдания и убийства в Украине прекратились", - сказал постпред США при НАТО.

Уитакер подчеркнул, что в такой ситуации установление сроков является "очень опасным".

"Мы хотим, чтобы мирное соглашение было заключено. Я думаю, что мы просто сделаем это, как только все будет готово. Но в конечном итоге обе стороны, россияне и украинцы, должны будут согласиться на любое соглашение, которое будет заключено", - добавил постпред США при НАТО.

В России обвинили США в смене позиции по Украине

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "США теперь сами не готовы на свои предложения по Украине", сделанные в ходе встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, которая состоялась 15 августа 2025 года.

Он заявил, что после саммита в Анкоридже США и РФ якобы должны были бы перейти к широкому сотрудничеству, но на практике все наоборот. Глава МИД РФ заверил, что Кремль принял предложение США по Украине, однако что это за предложение уточнить не удосужился.

