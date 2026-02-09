Не так, как другие самолеты: как 'невидимый' B-2 Spirit разворачивается в воздухе

Стратегический бомбардировщик без вертикального хвоста управляет поворотами с помощью сопротивления крыльев и сложной компьютерной системы.

Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit имеет уникальную схему управления полетом, которая принципиально отличается от традиционных истребителей. Самолет создан по концепции "летающее крыло" и не имеет вертикального хвостового оперения, которое является ключевым элементом для поворотов на большинстве боевых самолетов, пишет Wionews.

Из-за отсутствия вертикального стабилизатора B-2 не использует классическое рулевое управление. Вместо этого для изменения курса он полагается на систему разделенных закрылков, расположенных на концах крыльев. Эти поверхности могут открываться асимметрично, создавая дополнительное аэродинамическое сопротивление с одной стороны самолета. Именно это сопротивление заставляет бомбардировщик совершать поворот.

Вдоль задней кромки крыла B-2 размещено девять управляющих поверхностей – элевонов. Они одновременно выполняют функции рулей высоты и элеронов, обеспечивая управление тангажом и креном. В центральной части хвостовой секции также установлен клинообразный стабилизатор, известный как система уменьшения порывистой нагрузки, который автоматически компенсирует турбулентность.

Особенностью B-2 является его аэродинамическая нестабильность. Удерживать самолет в стабильном полете вручную невозможно, поэтому управление полностью возложено на четырехканальную компьютерную систему электродистанционного управления. Она осуществляет тысячи коррекций каждую секунду, предотвращая потерю управляемости.

В то же время использование разделенных рулей направления временно нарушает гладкую форму корпуса, которая обеспечивает малозаметность для радаров. Поэтому во время полетов в зонах повышенной угрозы экипажи минимизируют маневры, а бортовые системы поддерживают максимально прямолинейный полет.

