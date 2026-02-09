Антикоррупция с 'золотыми' зарплатами: руководство НАПК возглавило рейтинг доходов в госвласти

Руководство Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) получает самую высокую среднюю заработную плату среди всех органов государственной власти Украины. Об этом свидетельствуют данные дашборда Министерства финансов за декабрь 2025 года.

По информации Минфина, средняя зарплата руководящего состава НАПК составляет 414,1 тыс. грн в месяц. Это самый высокий показатель среди центральных органов исполнительной власти и регуляторов.

В тройку органов с самыми высокими зарплатами руководства также вошли:

Государственная авиационная служба Украины – 407,47 тыс. грн;

Пенсионный фонд Украины – 400,75 тыс. грн.

НАЗК отвечает за контроль деклараций, конфликтов интересов и добропорядочности должностных лиц и входит в так называемую сеть антикоррупционных органов Украины вместе с НАБУ, САП и АРМА.

Ранее уровнем заработных плат шокировала и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), которая осуществляет процессуальное руководство по делам НАБУ.

В частности, руководитель САП Александр Клименко получил в декабре заработную плату в размере более 760 тыс. грн. В то время как прокурорам САП (его подчиненным) выплатили заработную плату на уровне 550 - 865 тыс. грн (за декабрь).

