Последние дни только и слышно "выл на болотах" об отключении российских оккупантов от американского Starlink. Оценки последствий варьируются от "все пропало" до "так даже лучше", потому что "деды и так до Берлина дошли". Но первая точка зрения доминирует.

Вообще, поражают две вещи. Первая - инфантилизм российской власти, которая полагается в "войне со всем НАТО" на технологии связи из страны НАТО. Что могло пойти не так, а? Вторая - почему россияне до сих пор не были отключены Илоном Маском от ключевой технологии связи.

Сейчас уже мало кто помнит, но провалы российской армии в 2022 и 2023 годах были связаны в значительной степени с ее технологической отсталостью по сравнению с украинцами в связи. ВСУ могли реагировать значительно быстрее противника, используя более точное современное оружие (те же дроны). Что нивелировало преимущества россиян в количестве живой силы и традиционных вооружениях (танки, самолеты и т.д.).

Видео дня

Успехи РФ после 2024 года были связаны, среди прочего, с постепенным переходом войск на "переднем крае" на американские технологии связи.

Они не только увеличили количество войск к 2025 году, но и качественно улучшили их координацию, тактическую осведомленность штабов всех звеньев и т. д. ВСУ потеряли тогда ключевой "козырь" предыдущего этапа войны - способность к быстрым внезапным контрдействиям. Но Маск, после запроса от министра Федорова, мгновенно "откатил" Армию России 2.0 к "заводским настройкам".

Откатал до "дедовской" связи по проводу и с через раз работающими китайскими рациями, с гражданским вайфаем (который легко глушится РЭБом и является хорошим ориентиром для наведения украинских дронов). Сейчас россияне экспериментируют с LTE и мобильной связью, но это все не то.

Конечно, совсем без связи они не останутся. Но в современной "прозрачной" войне ключевую роль играет не только наличие связи как таковой, но и скорость передачи больших объемов информации для создания "цифрового поля боя" в штабах в режиме онлайн. Вот уже пошли сообщения, как россияне ударили по своим.

Может, бьют своих, чтобы чужие боялись, а может - из-за отсутствия связи между подразделениями. То, что было достаточно массово в 2022-2023 годах. Именно неспособность россиян быстро отреагировать подкреплением на прорыв ВСУ в Харьковской области создала возможности для украинского контрнаступления 2022 года.

Есть ли у нас силы на то, чтобы воспользоваться временной уязвимостью ВС РФ и ударить в какое-нибудь уязвимое место - это вопрос к Генштабу, хотя логика процесса просто требует каких-то более активных действий именно сейчас, и, судя по российским военным пабликам, украинские защитники уже пытаются устроить врагу ад на Запорожье.

Да, преимущество в связи дало Украине возможность держаться против превосходящего врага.

Но эта зависимость от Маска и США имела "болезненные" "побочные эффекты" и для украинцев. Прежде всего, ограничение связи для дронов - БПЛА и, особенно, морских.

Не забываем, что одновременно с ограничениями на поставки оружия и остановкой обмена разведданными в начале прошлого года (когда Трамп сразу после выборов пытался принудить нас к своему "писдилу" на российских условиях) американцы хотели и Starlink нам отключить. Но Маск на это тогда не пошел.

Потому что другие государства-потребители в НАТО его бы не поняли. И начали бы переходить на более дорогие и менее удобные и эффективные, но работающие технологии конкурентов. Потеря европейских рынков была бы для него достаточно ощутимой, что сыграло тогда в пользу Украины.

Сейчас, кстати, введение верификации для всех пользователей этой технологии в Украине тоже проходит не безболезненно. Потому что армия - неповоротлива и забюрократизирована. И за эти пару дней, которые предоставили на верификацию, успели это сделать далеко не все. Оппозиция уже хочет раздуть из этого мощную "зраду", но получается слабо, потому что верифицировать свои терминалы украинцы смогут и позже, а вот возможность "ослепить" ВС РФ и их ударные дроны и т.д. кампании по уничтожению энергетики - этот "бонус" перекрывает любые временные неудобства.

Тем не менее, история со Starlink наглядно показывает, что "ключ" от войны лежит в Вашингтоне. И даже не в том Вашингтоне, что в округе Колумбия, а в штате Вашингтон - в городе Редмонде, в рабочем кабинете Илона Маска. И даже не ключ, а прямое ручное управление - "переключатель", который, при необходимости, выключают то для одной стороны, то для другой, в зависимости от настроений в Белом доме.

Эту же мысль подтверждает и история с блокировкой танкеров "теневого флота", которые обслуживали одновременно и Венесуэлу, и Россию, и Иран. Хотя он и "теневой" (то есть "невидимый"), но когда американцы пожелали, то даже нарисованный на борту российский флаг не остановил их от захвата судна и перепродажи нефти с него.

Другой пример - ввели пошлины против Индии за покупку российской нефти, и уже есть снижение закупок.

Ввели санкции на китайские банки-прокладки, и российские транзакции значительно замедлились и подорожали, и так далее. Возможности для давления на Кремль у США огромны. Нет только желания.

Впрочем, почему-то именно сейчас Маск пошел на решение, которое было "на поверхности" последние пару лет, но он его не замечал. Неужели ждал именно назначения господина Федорова министром обороны? Вряд ли. Гораздо больше вероятность, что сейчас это выгодно США.

Во-первых, несмотря на публичную игру в "дурака" со стороны Трампа, что, вот, видите ли, "Путин обещал перемирие с воскресенья до воскресенья и слово сдержал", реально он и его окружение все понимают. И как это выглядит, и чем является на самом деле - Кремль нарушил обещание, чем поставил Трампа в унизительное положение. И это на фоне предвыборной кампании, когда он просто не может выглядеть слабым. Да, "укололи" в самое больное - в "величие".

И поэтому сразу после крайне недружественной к Трампу и республиканцам информационной волны в западных СМИ, Белый дом начал играть в "плохого полицейского" против Путина, который упорно не хочет идти даже на символические уступки американским переговорщикам (не говоря уже об Украине). И это во-вторых - потому что именно сейчас между США и РФ происходит гораздо больше "договорняков", чем в отношении чисто российско-украинской войны.

Так, ключевым вопросом в американо-российских отношениях сейчас является тема продления соглашения о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III - более известное под российской аббревиатурой "СНВ-III"). Недавние переговоры в Абу-Даби были якобы посвящены теме перемирия на фронтах в Украине, однако среди тем, которые Уиткофф и Дмитриев обсуждали, всплыла именно тема СНВ-III, если верить американскому Axios.

А Axios - это довольно знаковое СМИ, куда напрямую "сливает" информацию Уиткофф, если это ему выгодно. Это было "слито" именно в тот момент, когда российская сторона отказалась продлевать соглашение о СНВ. Точнее, она привязала этот и другие вопросы с американцами к уступкам Украины на фронте.

Но Вашингтон не способен реально надавить на Киев сейчас.

Потому что, во-первых, Белый дом уже задействовал против нас все, что мог (без лишних потерь для себя). Все программы поддержки остановлены - есть только продажа европейцам вооружений и услуг по спутниковой разведке.

Остановка даже этого коммерческого сотрудничества будет означать потерю "премиальных" европейских рынков для американских оружейников. А они буквально платят республиканцам деньги в качестве официальных спонсоров и лоббистов. Если нельзя надавить на Украину, то остается только надавить на Кремль, хотя американцам очень не хочется.

Во-вторых, Трамп одной рукой "зажимается" по углам с Путиным, но второй - активно манипулирует "российской угрозой" для собственной торговой экспансии. И пример Индии не единственный. Министр финансов США Бессент, кстати, после позора... то есть "переговоров" в Абу-Даби снова намекнул на новые санкции против покупателей российских ресурсов.

В-третьих, Трамп надеялся пойти на уступки Кремлю по Украине и ЕС, чтобы вместе с Путиным и Си разделить мир на зоны влияния. Но Путин хочет слишком многого и все больше мешает Трампу "наводить порядок" в мире - то в Венесуэле раньше, то в Иране и Газе сейчас. Индия, африканский Сахель, Сирия, Латинская Америка и т.д. - везде у США есть конфликт интересов с Россией. А Си вообще в очередной раз "динамит" Трампа с встречей, ожидая кульминации противостояния США и ЕС с РФ.

Интересно, что именно на фоне всех этих процессов произошло покушение на убийство первого заместителя начальника главного управления Генштаба РФ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Он - заместитель руководителя той самой ГРУ, если говорить проще.

Это человек, который родился в Украине (и имел здесь значительную агентуру - экс-ГРУшник Гиркин подтвердит), и который был "смотрящим" за всеми российскими прокси по миру - "Вагнер" (сейчас "Африканский корпус"), "Редут" и т.д. В зоне его ответственности была не только Украина, но и Сирия, Ливия, Судан, вероятно, сотрудничество с иранской КВИР и все другие непростые регионы.

И попытка ликвидации происходит на второй день после того, как его шеф встречался в Абу-Даби с его украинским "коллегой" и принципиальным соперником Будановым. Но, как мы уже знаем, в Абу-Даби переговоры по украинскому треку были лишь предлогом для российско-американских контактов, где россияне "послали" Трампа с его пожеланиями по СНВ-III и по всем другим вопросам. ГРУ в Абу-Даби очень подставилась, потому что играет роль того посланника, который приносит королю плохие новости - особенно "королю" чужому, такому как Трамп.

Вряд ли Трамп знал, кто такой этот Алексеев, но ему и не нужно.

США достаточно было просто не мешать другим желающим (а таких у Алексеева была целая очередь по всему миру). Все - чтобы подать сигнал Путину, что тот слишком заигрался в "величие". По логике процесса, теперь зону влияния Алексеева в Африке и Азии начнут активно "дергать" США и другие, чтобы выбить оттуда россиян. Турки и египтяне, кстати, уже помирились после 10 лет "холодной войны", и теперь вместе будут "осваивать" Ливию и Сахель, что очень огорчает россиян.

Могли по ГРУшнику отработать даже свои же российские "коллеги", которые еще не забыли, как на переговорах с Пригожиным во время "похода на Москву" тот же Алексеев, как "главный по наемникам", предлагал "забирать" повстанцам Шойгу и Герасимова, но только не идти на Москву.

Независимо от участия США и Украины непосредственно в попытке ликвидации, мы точно не будем переживать по этому поводу. Хотя Украина официально уже заявила, что "это не мы", а кто-то, кто "хочет сорвать переговоры".

Как связаны Алексеев и Starlink, с которого мы начинали? Прямо - никак. Но одновременно с отключением ВС РФ от американского интернета Маск объявил о запуске этого сервиса в Таджикистане (а это дает контроль над всей Центральной Азией, включая афганскую границу). Ранее были новости о запуске сервиса в других регионах российского присутствия. Что это, как не претензия со стороны США на российскую зону влияния? Ведь кто контролирует информацию - тот и главный в "информационном мире".

Возвращаясь от конспирологии к фактам - США имеет очень много как публичных, так и скрытых возможностей влияния на Кремль, российскую экономику и армию. Весь вопрос - только в желании использовать различные инструменты. Американцам достаточно просто делиться разведданными с другими партнерами по миру, чтобы обнулить там российское влияние. И на фоне нарастающих проблем в российской экономике, что уже заставляет их зону влияния "сжиматься" как мокрая кожа на солнце, РФ становится все более уязвимой для любого давления.

Украина же с партнерами должна такой конъюнктурой воспользоваться - как на фронте, так и политически в мире. И, судя по попыткам активности нашего МИД в Азии и Африке, мы это понимаем. Но реально ли воспользуемся - покажет время. Нам стоит создавать и собственные рычаги влияния и "козыри", чему конъюнктура способствует.