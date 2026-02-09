Барометр в смартфоне может предсказать погоду точнее прогнозов – вот как это работает

Точность барометра зависит от модели смартфона – одни датчики более чувствительные, другие менее.

Современные смартфоны оснащены скрытыми датчиками, о существовании которых многие даже не догадываются. Один из них – барометр, и при правильном использовании он способен помочь предсказывать погоду точнее, чем популярные погодные приложения, пишет MakeUseOf.

Барометр измеряет атмосферное давление – фактически вес воздушного столба над вами. Этот принцип метеорологи используют уже сотни лет: рост давления, как правило, означает ясную погоду, а его падение часто указывает на приближение дождя, снега или шторма. Тот же самый подход применим и к миниатюрному датчику внутри смартфона.

Большинство Android-устройств, выпущенных за последние 10 лет, оснащены встроенным барометром. Производители добавляют его в первую очередь для повышения точности GPS-навигации и определения высоты. К примеру, в многоэтажных зданиях смартфон с помощью барометра может определить, на каком этаже вы находитесь. Это также помогает экстренным службам точнее находить людей в высотных домах.

Как барометр предсказывает погоду

В отличие от погодных аппов, которые предсказывают прогноз для всего района, барометр в смартфоне фиксирует давление именно в той точке, где вы находитесь, и делает это в реальном времени. Это позволяет отслеживать тенденции самостоятельно, без интернета и сторонних источников данных.

Цифровой барометр в смартфоне работает по тому же принципу, что и классический анероидный барометр, но вместо механических элементов используется электронный датчик давления. Он настолько чувствителен, что может зафиксировать разницу давления между этажами здания – а значит, легко обнаруживает и погодные изменения.

Как использовать барометр в смартфоне

Чтобы использовать барометр, нужно установить специальное приложение. Существуют универсальные наборы датчиков, такие как Physics Toolbox, но для анализа погоды удобнее специальные барометрические приложения.

Одним из таких решений является Barometer+ Pressure Tracker – приложение без навязчивой рекламы, которое работает оффлайн и считывает данные напрямую с датчика телефона. После установки пользователь видит текущее давление на круговом индикаторе и может выбрать под себя удобные единицы измерения: hPa, mmHg, PSI, inHg или kPa.

Для прогноза погоды важнее не само значение, а динамика давления:

давление растет – ожидается улучшение погоды;

давление падает – возможны осадки или шторм.

Приложение отображает графики давления за периоды от 6 часов до 30 дней, что позволяет легко выявлять закономерности. Вдобавок, доступен фоновый мониторинг с интервалами от 5 до 30 минут и система уведомлений о резком падении давления.

Так, падение давления с утра может предупредить о грядущей смене погоды задолго до официальных уведомлений. Пользователь может настроить чувствительность уведомлений, чтобы получать оповещения только о значительных изменениях.

Для ориентира: нормальное атмосферное давление на уровне моря составляет около 1013,25 hPa. Большинство погодных изменений происходит в диапазоне 980–1040 hPa. Падение на 4–6 hPa за несколько часов обычно указывает на приближение непогоды.

Точность барометра зависит от модели смартфона – одни датчики более чувствительные, другие менее. Многие программы поддерживают калибровку, что помогает повысить точность со временем. Также возможно использование данных с умных часов на Wear OS, если они оснащены датчиком давления.

