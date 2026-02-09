Безуглая 'послала' Тищенко: комитет Рады готовит ей наказание

Народного депутата могут отстранить от участия в одном пленарном заседании.

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины в понедельник, 9 февраля, рекомендовал нардепам без обсуждения принять решение о лишении народного депутата Украины Марьяны Безуглой права участвовать в одном пленарном заседании Рады. Об этом сообщает сайт парламентского комитета.

В сообщении говорится, что Комитет рассмотрел заявления народного депутата Украины Николая Тищенко в Комитет и к председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку относительно высказываний и действий депутата Безуглой во время пленарного заседания Верховной Рады Украины 16 декабря 2025 года.

Ссора в Раде с участием Безуглой

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2025 года в Верховной Раде Украины внефракционная депутат Марьяна Безуглая с начала заседания блокировала трибуну парламента. Она вывесила плакаты, где был в том числе призыв к увольнению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Видео дня

Депутат от "Батькивщины" Сергей Тарута начал срывать плакаты с трибуны. Между ними произошла потасовка.

Позже к трибуне подошел народный депутат Украины Николай Тищенко, Безуглая сказала ему: "Да пошел ты на х**. Чего ты здесь ходишь?". Началась словесная перепалка.

Председатель Рады Руслан Стефанчук неоднократно призывал депутатку прекратить это делать, занять свое рабочее место и дать депутатам возможность выступать с трибуны.

Вас также могут заинтересовать новости: