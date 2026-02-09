В Раде решили взяться за риелторов: что планируют изменить

Нардеп отметила, что на рынке наблюдается разрыв между профессиональными риелторами и недобросовестными посредниками.

В Украине готовят изменения, которые должны вывести из "тени" рынок аренды жилья и обеспечить прозрачность риелторских услуг, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

По словам народного депутата, председателя Комитета по вопросам государственной власти Елены Шуляк, на рынке наблюдается разрыв между профессиональными риелторами и недобросовестными посредниками, которые часто получают комиссию без фактического предоставления услуги. Это вызывает возмущение граждан и дискредитирует профессию.

"Мы фиксируем многочисленные случаи, когда лица, позиционирующие себя как риелторы, действуют нечестно и не выполняют своих обязанностей: не демонстрируют объекты, не проверяют документы, а только получают оплату за то, что клиент самостоятельно нашел на онлайн-платформах. Такие практики вызывают обоснованную обеспокоенность и дискредитируют профессиональное сообщество риелторов, которые предоставляют качественные и профессиональные услуги", - отметила Шуляк.

Видео дня

Она также отметила, что рынок аренды жилья сегодня находится в глубокой "тени". Официально доходы от аренды задекларировали только около 900 человек по всей Украине. Основной причиной называют высокий уровень налогообложения. Владельцы жилья платят около 23% полученного дохода, что сдерживает легализацию рынка.

Ожидается, что запланированный законопроект предусмотрит значительное снижение налоговой нагрузки для владельцев жилья, сдаваемого в аренду, что будет стимулировать легализацию соответствующих доходов. А также внедрение прозрачных правил риелторской деятельности и защиту прав граждан и повышение профессиональных стандартов на рынке.

Аренда жилья в Украине - главные новости

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 22,5 тысячи гривень в месяц, что на 2% больше по сравнению с декабрем 2025 года. При этом аналитики отмечают, что в столице увеличивается разрыв между "подготовленным" и стандартным жильем.

Ранее в Украине выросла стоимость аренды и покупки комнат. В декабре прошлого года медианная цена долгосрочной аренды комнаты в Украине составляла 4 тыс. грн., что на 14% больше, чем в конце 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: